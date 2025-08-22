RYO Token (RYO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 6.858. במהלך 24 השעות האחרונות, RYO נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.581 לבין שיא של $ 7.174, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RYOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.7175488598607, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0169715466069038.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RYO השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -2.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
RYO Token (RYO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של RYO Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 197.98K. ההיצע במחזור של RYO הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.72B.
RYO Token (RYO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של RYO Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.19973
-2.83%
30 ימים
$ -0.087
-1.26%
60 ימים
$ +2.701
+64.97%
90 ימים
$ +2.941
+75.08%
RYO Token שינוי מחיר היום
היום,RYO רשם שינוי של $ -0.19973 (-2.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
RYO Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.087 (-1.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
RYO Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RYO ראה שינוי של $ +2.701 (+64.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
RYO Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +2.941 (+75.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RYO Token (RYO)?
RYO was developed to be the cryptocurrency for the masses, focusing on simplicity and usability. The RYO ecosystem includes seamless integration with our digital LIFE Wallet and e-commerce Global Mall platform, poised to catapult RYO to the forefront of global awareness and mass adoption. Designed to be ultra-flexible, ultra-scalable, and ultra-secure with user-friendly interfaces and onboarding processes, RYO is set to establish new standards for crypto usability.
RYO Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RYO Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקRYO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RYO Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRYO Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
RYO Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה RYO Token (RYO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RYO Token (RYO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RYO Token.
הבנת הטוקנומיקה של RYO Token (RYO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RYO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות RYO Token (RYO)
מחפש איך לקנותRYO Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RYO Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
