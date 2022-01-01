RYO Token (RYO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי RYO Token (RYO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

RYO Token (RYO) מידע RYO was developed to be the cryptocurrency for the masses, focusing on simplicity and usability. The RYO ecosystem includes seamless integration with our digital LIFE Wallet and e-commerce Global Mall platform, poised to catapult RYO to the forefront of global awareness and mass adoption. Designed to be ultra-flexible, ultra-scalable, and ultra-secure with user-friendly interfaces and onboarding processes, RYO is set to establish new standards for crypto usability. אתר רשמי: https://ryocoin.com מסמך לבן: https://ryocoin.gitbook.io/ryocoin סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4C7fe8F97dB97CbCcC76989AB742afc66ca6e75C קנה RYOעכשיו!

RYO Token (RYO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RYO Token (RYO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.21B $ 14.21B $ 14.21B שיא כל הזמנים: $ 15.743 $ 15.743 $ 15.743 שפל כל הזמנים: $ 1.0169715466069038 $ 1.0169715466069038 $ 1.0169715466069038 מחיר נוכחי: $ 7.106 $ 7.106 $ 7.106 למידע נוסף על RYO Token (RYO) מחיר

RYO Token (RYO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של RYO Token (RYO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RYO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RYOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RYOטוקניומיקה, חקרו אתRYOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RYO מעוניין להוסיף את RYO Token (RYO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RYO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RYO ב-MEXC עכשיו!

RYO Token (RYO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RYOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RYO עכשיו את היסטוריית המחירים!

RYO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RYO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RYO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RYOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

