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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על THORChain, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על THORChain, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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THORChain (RUNE) ניתוח טכני היום

THORChain (RUNE) ניתוח טכני היום

דף THORChain הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RUNE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של THORChain למטה.

THORChain (RUNE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.4498--+5.71%-0.56%+4.92%
למידע נוסף על THORChain מחיר

THORChain אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של THORChain במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 3
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 3קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.4499
0.4499
R2
0.4499
0.4498
R1
0.4498
0.4498
PP
0.4498
0.4498
S1
0.4497
0.4497
S2
0.4497
0.4497
S3
0.4496
0.4497

THORChain אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.30M
$14.23 M
$14.52 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.75 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.74 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.18 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.15 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

THORChain זרימת הון

זרימת נטו פנימהRUNEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.44
2026-08-20$0.19 M0.44
2026-08-19-$0.20 M0.43
2026-08-18-$0.19 M0.41
2026-08-17-$0.19 M0.42

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב THORChain (RUNE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב THORChain מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRUNE
$0.4498
$0.4498$0.4498
+1.23%
600.63K (USDT)
/USDCRUNE
$0.4499
$0.4499$0.4499
+1.32%
123.28K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RUNE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RUNE
RUNE
USD
USD

1 RUNE = 0.4498 USD

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