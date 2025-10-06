ROVR Network מחיר היום

מחיר ROVR Network (ROVR) בזמן אמת היום הוא $ 0.009694, עם שינוי של 0.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROVR ל USD הוא $ 0.009694 לכל ROVR.

ROVR Network כרגע מדורג במקום #1728 לפי שווי שוק של $ 2.09M, עם היצע במחזור של 215.29M ROVR. ב‑24 השעות האחרונות, ROVR סחר בין $ 0.009683 (נמוך) ל $ 0.00988 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.021590040558154902, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.008280267387340556.

ביצועים לטווח קצר, ROVR נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -5.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 83.65K.

ROVR Network (ROVR) מידע שוק

דירוג No.1728 שווי שוק $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M נפח (24 שעות) $ 83.65K$ 83.65K $ 83.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.94M$ 96.94M $ 96.94M אספקת מחזור 215.29M 215.29M 215.29M מקסימום היצע 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 אספקה כוללת 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 שיעור מחזור 2.15% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של ROVR Network הוא $ 2.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 83.65K. ההיצע במחזור של ROVR הוא 215.29M, עם היצע כולל של 9999998876. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.94M.