מחיר ROVR Network בזמן אמת היום הוא 0.009694 USD.ROVR שווי השוק הוא 2,087,048.868512 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ROVR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על ROVR

ROVR מידע על מחיר

מה זה ROVR

ROVR מסמך לבן

ROVR אתר רשמי

ROVR טוקניומיקה

ROVR תחזית מחיר

ROVR היסטוריה

ROVR מדריך קנייה

ROVRממיר מטבעות לפיאט

ROVR ספוט

ROVR Network סֵמֶל

ROVR Network מְחִיר(ROVR)

1 ROVR ל USDמחיר חי:

$0.009694
-0.95%1D
USD
ROVR Network (ROVR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:15:25 (UTC+8)

ROVR Network מחיר היום

מחיר ROVR Network (ROVR) בזמן אמת היום הוא $ 0.009694, עם שינוי של 0.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROVR ל USD הוא $ 0.009694 לכל ROVR.

ROVR Network כרגע מדורג במקום #1728 לפי שווי שוק של $ 2.09M, עם היצע במחזור של 215.29M ROVR. ב‑24 השעות האחרונות, ROVR סחר בין $ 0.009683 (נמוך) ל $ 0.00988 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.021590040558154902, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.008280267387340556.

ביצועים לטווח קצר, ROVR נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -5.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 83.65K.

ROVR Network (ROVR) מידע שוק

No.1728

$ 2.09M
$ 83.65K
$ 96.94M
215.29M
9,999,998,876
9,999,998,876
2.15%

SOL

שווי השוק הנוכחי של ROVR Network הוא $ 2.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 83.65K. ההיצע במחזור של ROVR הוא 215.29M, עם היצע כולל של 9999998876. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.94M.

ROVR Network היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.009683
24 שעות נמוך
$ 0.00988
גבוה 24 שעות

$ 0.009683
$ 0.00988
$ 0.021590040558154902
$ 0.008280267387340556
-0.19%

-0.95%

-5.58%

-5.58%

ROVR Network (ROVR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ROVR Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00009298-0.95%
30 ימים$ -0.000646-6.25%
60 ימים$ +0.004694+93.88%
90 ימים$ +0.004694+93.88%
ROVR Network שינוי מחיר היום

היום,ROVR רשם שינוי של $ -0.00009298 (-0.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ROVR Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000646 (-6.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ROVR Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ROVR ראה שינוי של $ +0.004694 (+93.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ROVR Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.004694 (+93.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ROVR Network (ROVR)?

בדוק את ROVR Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור ROVR Network

ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ROVR הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של ROVR Network עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר ROVR Network יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור ROVR תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על ROVR Network תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב ROVR Network

מוכן להתחיל עם ROVR Network? קניית ROVR מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות ROVR Network. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את ROVR Network (ROVR) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-215.29M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וROVR Networkיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות ROVR Network (ROVR) מדריך

מה אפשר לעשות עם ROVR Network

החזקת ROVR Network מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של ROVR Network (ROVR) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ROVR Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרROVR Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ROVR Network

כמה שווה 1 ROVR Network ב-2030?
אם ROVR Network תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של ROVR Network מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:15:25 (UTC+8)

גלה עוד על ROVR Network

ROVR USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב ROVR עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של ROVR USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב ROVR Network (ROVR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ROVR Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTROVR
$0.009694
-0.96%
0.00% (USDT)

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

