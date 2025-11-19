ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר (USD)

קבל ROVR Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ROVR יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ROVR Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.009677 $0.009677 $0.009677 +0.13% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ROVR Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ROVR Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009677 בשנת 2025. ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ROVR Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010160 בשנת 2026. ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ROVR הוא $ 0.010668 עם 10.25% שיעור צמיחה. ROVR Network (ROVR) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ROVR הוא $ 0.011202 עם 15.76% שיעור צמיחה. ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ROVR הוא $ 0.011762 עם 21.55% שיעור צמיחה. ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ROVR הוא $ 0.012350 עם 27.63% שיעור צמיחה. ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ROVR Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.020117. ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ROVR Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.032769. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.009677 0.00%

2026 $ 0.010160 5.00%

2027 $ 0.010668 10.25%

2028 $ 0.011202 15.76%

2029 $ 0.011762 21.55%

2030 $ 0.012350 27.63%

2031 $ 0.012968 34.01%

2032 $ 0.013616 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.014297 47.75%

2034 $ 0.015012 55.13%

2035 $ 0.015762 62.89%

2036 $ 0.016550 71.03%

2037 $ 0.017378 79.59%

2038 $ 0.018247 88.56%

2039 $ 0.019159 97.99%

2040 $ 0.020117 107.89% הצג עוד לטווח קצר ROVR Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.009677 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.009678 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.009686 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.009716 0.41% ROVR Network (ROVR) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורROVRב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.009677 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ROVR Network (ROVR) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורROVR , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.009678 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ROVR Network (ROVR) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורROVR , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.009686 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ROVR Network (ROVR) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורROVR הוא $0.009716 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ROVR Network מחיר נוכחי $ 0.009677$ 0.009677 $ 0.009677 שינוי מחיר (24 שעות) +0.13% שווי שוק $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M אספקת מחזור 215.29M 215.29M 215.29M נפח (24 שעות) $ 82.10K$ 82.10K $ 82.10K נפח (24 שעות) -- המחיר ROVR העדכני הוא $ 0.009677. יש לו שינוי של +0.13% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 82.10Kב 24 שעות. בנוסף, ROVR יש כמות במעגל של 215.29M ושווי שוק כולל של $ 2.08M. צפה ROVR במחיר חי

ROVR Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בROVR Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלROVR Network הוא 0.009677USD. היצע במחזור של ROVR Network(ROVR) הוא 0.00 ROVR , מה שמעניק לו שווי שוק של $2.08M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000096 $ 0.0098 $ 0.009639

7 ימים -0.05% $ -0.000526 $ 0.010598 $ 0.009639

30 ימים -0.06% $ -0.000673 $ 0.010598 $ 0.009058 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ROVR Network הראה תנועת מחירים של $-0.000096 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ROVR Network נסחר בשיא של $0.010598 ושפל של $0.009639 . נרשם שינוי במחיר של -0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתROVR הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ROVR Network חווה -0.06% שינוי, המשקף בערך $-0.000673 לערכו. זה מצביע על כך ש ROVR עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של ROVR Network המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ROVR בהיסטוריית המחירים המלאה

איך ROVR Network (ROVR) מודול חיזוי מחיר עובד? ROVR Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ROVRעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךROVR Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ROVR , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ROVR Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלROVR . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלROVR כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ROVR Network.

מדוע ROVR חיזוי מחירים חשוב?

ROVR תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

