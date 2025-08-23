עוד על RMV

Reality Metaverse סֵמֶל

Reality Metaverse מְחִיר(RMV)

Reality Metaverse (RMV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:48:25 (UTC+8)

Reality Metaverse (RMV) מידע על מחיר (USD)

Reality Metaverse (RMV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00257. במהלך 24 השעות האחרונות, RMV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00239 לבין שיא של $ 0.00259, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RMVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09872345441372067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001912759135737554.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RMV השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reality Metaverse (RMV) מידע שוק

Reality Metaverse (RMV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Reality Metaverseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000199-0.77%
30 ימים$ -0.00045-14.91%
60 ימים$ +0.00018+7.53%
90 ימים$ -0.00012-4.47%
Reality Metaverse שינוי מחיר היום

היום,RMV רשם שינוי של $ -0.0000199 (-0.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Reality Metaverse שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00045 (-14.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Reality Metaverse שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RMV ראה שינוי של $ +0.00018 (+7.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Reality Metaverse שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00012 (-4.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Reality Metaverse (RMV)?

בדוק את Reality Metaverse עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהReality Metaverse (RMV)

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Reality Metaverse זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Reality Metaverseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRMV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Reality Metaverseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךReality Metaverse לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Reality Metaverseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Reality Metaverse (RMV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Reality Metaverse (RMV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Reality Metaverse.

בדוק את Reality Metaverse תחזית המחיר עכשיו‏!

Reality Metaverse (RMV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Reality Metaverse (RMV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RMV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Reality Metaverse (RMV)

מחפש איך לקנותReality Metaverse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Reality Metaverseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RMV למטבעות מקומיים

Reality Metaverse מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Reality Metaverse, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרReality Metaverse הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Reality Metaverse

כמה שווה Reality Metaverse (RMV) היום?
החי RMVהמחיר ב USD הוא 0.00257 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RMV ל USD?
המחיר הנוכחי של RMV ל USD הוא $ 0.00257. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Reality Metaverse?
שווי השוק של RMV הוא $ 642.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RMV?
ההיצע במחזור של RMV הוא 249.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RMV?
‏‏RMV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09872345441372067 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RMV?
RMV ‏‏רשם מחירATL של 0.001912759135737554 USD.
מהו נפח המסחר של RMV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RMV הוא $ 14.10K USD.
האם RMV יעלה השנה?
RMV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RMV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:48:25 (UTC+8)

