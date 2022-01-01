Reality Metaverse (RMV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Reality Metaverse (RMV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Reality Metaverse (RMV) מידע Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. אתר רשמי: http://realitymeta.io/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90 קנה RMVעכשיו!

Reality Metaverse (RMV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Reality Metaverse (RMV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 637.23K $ 637.23K $ 637.23K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 249.89M $ 249.89M $ 249.89M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M שיא כל הזמנים: $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11 שפל כל הזמנים: $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 מחיר נוכחי: $ 0.00255 $ 0.00255 $ 0.00255 למידע נוסף על Reality Metaverse (RMV) מחיר

Reality Metaverse (RMV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Reality Metaverse (RMV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RMV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RMVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RMVטוקניומיקה, חקרו אתRMVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Reality Metaverse (RMV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RMVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RMV עכשיו את היסטוריית המחירים!

