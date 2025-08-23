עוד על RFC

Retard Finder Coin סֵמֶל

Retard Finder Coin מְחִיר(RFC)

1 RFC ל USDמחיר חי:

$0.006885
$0.006885$0.006885
-0.83%1D
USD
Retard Finder Coin (RFC) טבלת מחירים חיה
Retard Finder Coin (RFC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.006637
$ 0.006637$ 0.006637
24 שעות נמוך
$ 0.007373
$ 0.007373$ 0.007373
גבוה 24 שעות

$ 0.006637
$ 0.006637$ 0.006637

$ 0.007373
$ 0.007373$ 0.007373

$ 0.1382801970977262
$ 0.1382801970977262$ 0.1382801970977262

$ 0.00527494165702875
$ 0.00527494165702875$ 0.00527494165702875

-0.09%

-0.83%

-13.24%

-13.24%

Retard Finder Coin (RFC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006885. במהלך 24 השעות האחרונות, RFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006637 לבין שיא של $ 0.007373, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1382801970977262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00527494165702875.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RFC השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Retard Finder Coin (RFC) מידע שוק

No.1337

$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M

$ 65.75K
$ 65.75K$ 65.75K

$ 6.89M
$ 6.89M$ 6.89M

961.55M
961.55M 961.55M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

96.15%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Retard Finder Coin הוא $ 6.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.75K. ההיצע במחזור של RFC הוא 961.55M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.89M.

Retard Finder Coin (RFC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Retard Finder Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00005762-0.83%
30 ימים$ +0.000472+7.36%
60 ימים$ +0.001415+25.86%
90 ימים$ -0.005353-43.75%
Retard Finder Coin שינוי מחיר היום

היום,RFC רשם שינוי של $ -0.00005762 (-0.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Retard Finder Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000472 (+7.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Retard Finder Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RFC ראה שינוי של $ +0.001415 (+25.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Retard Finder Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005353 (-43.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Retard Finder Coin (RFC)?

בדוק את Retard Finder Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRetard Finder Coin (RFC)

$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.

$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.

Retard Finder Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Retard Finder Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRFC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Retard Finder Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRetard Finder Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Retard Finder Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Retard Finder Coin (RFC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Retard Finder Coin (RFC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Retard Finder Coin.

בדוק את Retard Finder Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Retard Finder Coin (RFC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Retard Finder Coin (RFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Retard Finder Coin (RFC)

מחפש איך לקנותRetard Finder Coin? התהליך פשוט וללא בעיות!

RFC למטבעות מקומיים

1 Retard Finder Coin(RFC) ל VND
181.178775
1 Retard Finder Coin(RFC) ל AUD
A$0.01053405
1 Retard Finder Coin(RFC) ל GBP
0.0050949
1 Retard Finder Coin(RFC) ל EUR
0.00585225
1 Retard Finder Coin(RFC) ל USD
$0.006885
1 Retard Finder Coin(RFC) ל MYR
RM0.028917
1 Retard Finder Coin(RFC) ל TRY
0.28221615
1 Retard Finder Coin(RFC) ל JPY
¥1.012095
1 Retard Finder Coin(RFC) ל ARS
ARS$9.2415978
1 Retard Finder Coin(RFC) ל RUB
0.55555065
1 Retard Finder Coin(RFC) ל INR
0.60264405
1 Retard Finder Coin(RFC) ל IDR
Rp111.04837155
1 Retard Finder Coin(RFC) ל KRW
9.5624388
1 Retard Finder Coin(RFC) ל PHP
0.3899664
1 Retard Finder Coin(RFC) ל EGP
￡E.0.3340602
1 Retard Finder Coin(RFC) ל BRL
R$0.037179
1 Retard Finder Coin(RFC) ל CAD
C$0.0095013
1 Retard Finder Coin(RFC) ל BDT
0.8376291
1 Retard Finder Coin(RFC) ל NGN
10.52750925
1 Retard Finder Coin(RFC) ל COP
$27.6505731
1 Retard Finder Coin(RFC) ל ZAR
R.0.12096945
1 Retard Finder Coin(RFC) ל UAH
0.28538325
1 Retard Finder Coin(RFC) ל VES
Bs0.9639
1 Retard Finder Coin(RFC) ל CLP
$6.6096
1 Retard Finder Coin(RFC) ל PKR
Rs1.9520352
1 Retard Finder Coin(RFC) ל KZT
3.6837504
1 Retard Finder Coin(RFC) ל THB
฿0.22328055
1 Retard Finder Coin(RFC) ל TWD
NT$0.20964825
1 Retard Finder Coin(RFC) ל AED
د.إ0.02526795
1 Retard Finder Coin(RFC) ל CHF
Fr0.005508
1 Retard Finder Coin(RFC) ל HKD
HK$0.05377185
1 Retard Finder Coin(RFC) ל AMD
֏2.6358534
1 Retard Finder Coin(RFC) ל MAD
.د.م0.061965
1 Retard Finder Coin(RFC) ל MXN
$0.12785445
1 Retard Finder Coin(RFC) ל SAR
ريال0.02581875
1 Retard Finder Coin(RFC) ל PLN
0.0250614
1 Retard Finder Coin(RFC) ל RON
лв0.0297432
1 Retard Finder Coin(RFC) ל SEK
kr0.06561405
1 Retard Finder Coin(RFC) ל BGN
лв0.01149795
1 Retard Finder Coin(RFC) ל HUF
Ft2.3393853
1 Retard Finder Coin(RFC) ל CZK
0.14451615
1 Retard Finder Coin(RFC) ל KWD
د.ك0.002099925
1 Retard Finder Coin(RFC) ל ILS
0.0231336
1 Retard Finder Coin(RFC) ל AOA
Kz6.27615945
1 Retard Finder Coin(RFC) ל BHD
.د.ب0.002595645
1 Retard Finder Coin(RFC) ל BMD
$0.006885
1 Retard Finder Coin(RFC) ל DKK
kr0.0439263
1 Retard Finder Coin(RFC) ל HNL
L0.1802493
1 Retard Finder Coin(RFC) ל MUR
0.3142314
1 Retard Finder Coin(RFC) ל NAD
$0.12069405
1 Retard Finder Coin(RFC) ל NOK
kr0.0694008
1 Retard Finder Coin(RFC) ל NZD
$0.0117045
1 Retard Finder Coin(RFC) ל PAB
B/.0.006885
1 Retard Finder Coin(RFC) ל PGK
K0.0290547
1 Retard Finder Coin(RFC) ל QAR
ر.ق0.02499255
1 Retard Finder Coin(RFC) ל RSD
дин.0.689877

Retard Finder Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Retard Finder Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRetard Finder Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Retard Finder Coin

כמה שווה Retard Finder Coin (RFC) היום?
החי RFCהמחיר ב USD הוא 0.006885 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RFC ל USD?
המחיר הנוכחי של RFC ל USD הוא $ 0.006885. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Retard Finder Coin?
שווי השוק של RFC הוא $ 6.62M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RFC?
ההיצע במחזור של RFC הוא 961.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RFC?
‏‏RFC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1382801970977262 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RFC?
RFC ‏‏רשם מחירATL של 0.00527494165702875 USD.
מהו נפח המסחר של RFC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RFC הוא $ 65.75K USD.
האם RFC יעלה השנה?
RFC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RFC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

