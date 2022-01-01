Retard Finder Coin (RFC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Retard Finder Coin (RFC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Retard Finder Coin (RFC) מידע $RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk. אתר רשמי: https://www.retardfindercoin.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump קנה RFCעכשיו!

Retard Finder Coin (RFC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Retard Finder Coin (RFC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M שיא כל הזמנים: $ 0.146995 $ 0.146995 $ 0.146995 שפל כל הזמנים: $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 מחיר נוכחי: $ 0.007196 $ 0.007196 $ 0.007196 למידע נוסף על Retard Finder Coin (RFC) מחיר

Retard Finder Coin (RFC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Retard Finder Coin (RFC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RFC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RFCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RFCטוקניומיקה, חקרו אתRFCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RFC מעוניין להוסיף את Retard Finder Coin (RFC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RFC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RFC ב-MEXC עכשיו!

Retard Finder Coin (RFC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RFCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RFC עכשיו את היסטוריית המחירים!

RFC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RFC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RFC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RFCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

