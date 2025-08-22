Renq Finance (RENQ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001354. במהלך 24 השעות האחרונות, RENQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001347 לבין שיא של $ 0.001362, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RENQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.10684807043138618, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001070092935137964.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RENQ השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, +0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Renq Finance (RENQ) מידע שוק
No.4350
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 10.82K
$ 10.82K$ 10.82K
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Renq Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.82K. ההיצע במחזור של RENQ הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.
Renq Finance (RENQ) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Renq Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00000593
+0.44%
30 ימים
$ -0.000264
-16.32%
60 ימים
$ -0.00003
-2.17%
90 ימים
$ -0.00283
-67.64%
Renq Finance שינוי מחיר היום
היום,RENQ רשם שינוי של $ +0.00000593 (+0.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Renq Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000264 (-16.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Renq Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RENQ ראה שינוי של $ -0.00003 (-2.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Renq Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00283 (-67.64%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Renq Finance (RENQ)?
Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.
Renq Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Renq Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקRENQ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Renq Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRenq Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Renq Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Renq Finance (RENQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Renq Finance (RENQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Renq Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Renq Finance (RENQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RENQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Renq Finance (RENQ)
מחפש איך לקנותRenq Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Renq Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
