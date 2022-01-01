Renq Finance (RENQ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Renq Finance (RENQ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Renq Finance (RENQ) מידע Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service. אתר רשמי: https://renq.io/ מסמך לבן: https://renq.io/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 קנה RENQעכשיו!

Renq Finance (RENQ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Renq Finance (RENQ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M שיא כל הזמנים: $ 0.03999 $ 0.03999 $ 0.03999 שפל כל הזמנים: $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 מחיר נוכחי: $ 0.001346 $ 0.001346 $ 0.001346 למידע נוסף על Renq Finance (RENQ) מחיר

Renq Finance (RENQ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Renq Finance (RENQ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RENQ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RENQהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RENQטוקניומיקה, חקרו אתRENQהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Renq Finance (RENQ) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RENQעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RENQ עכשיו את היסטוריית המחירים!

RENQ חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RENQ עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RENQ משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RENQעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

