Resistance Dog סֵמֶל

Resistance Dog מְחִיר(REDO)

1 REDO ל USDמחיר חי:

$0.12964
$0.12964$0.12964
+4.19%1D
USD
Resistance Dog (REDO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:57:01 (UTC+8)

Resistance Dog (REDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.12092
$ 0.12092$ 0.12092
24 שעות נמוך
$ 0.1421
$ 0.1421$ 0.1421
גבוה 24 שעות

$ 0.12092
$ 0.12092$ 0.12092

$ 0.1421
$ 0.1421$ 0.1421

$ 1.4238617918488574
$ 1.4238617918488574$ 1.4238617918488574

$ 0.02596915379052476
$ 0.02596915379052476$ 0.02596915379052476

+1.74%

+4.19%

-6.96%

-6.96%

Resistance Dog (REDO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.12964. במהלך 24 השעות האחרונות, REDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.12092 לבין שיא של $ 0.1421, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4238617918488574, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02596915379052476.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REDO השתנה ב +1.74% במהלך השעה האחרונה, +4.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resistance Dog (REDO) מידע שוק

No.3842

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 94.54K
$ 94.54K$ 94.54K

$ 12.96M
$ 12.96M$ 12.96M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של Resistance Dog הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 94.54K. ההיצע במחזור של REDO הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.96M.

Resistance Dog (REDO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Resistance Dogהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0052135+4.19%
30 ימים$ +0.07221+125.73%
60 ימים$ +0.07619+142.54%
90 ימים$ +0.07099+121.04%
Resistance Dog שינוי מחיר היום

היום,REDO רשם שינוי של $ +0.0052135 (+4.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Resistance Dog שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.07221 (+125.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Resistance Dog שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,REDO ראה שינוי של $ +0.07619 (+142.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Resistance Dog שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.07099 (+121.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Resistance Dog (REDO)?

בדוק את Resistance Dog עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהResistance Dog (REDO)

Resistance Dog is a meme coin on Ton chain

Resistance Dog זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Resistance Dogההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקREDO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Resistance Dogאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךResistance Dog לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Resistance Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Resistance Dog (REDO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Resistance Dog (REDO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Resistance Dog.

בדוק את Resistance Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

Resistance Dog (REDO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Resistance Dog (REDO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REDO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Resistance Dog (REDO)

מחפש איך לקנותResistance Dog? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Resistance Dogב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

REDO למטבעות מקומיים

1 Resistance Dog(REDO) ל VND
3,411.4766
1 Resistance Dog(REDO) ל AUD
A$0.1983492
1 Resistance Dog(REDO) ל GBP
0.0959336
1 Resistance Dog(REDO) ל EUR
0.110194
1 Resistance Dog(REDO) ל USD
$0.12964
1 Resistance Dog(REDO) ל MYR
RM0.544488
1 Resistance Dog(REDO) ל TRY
5.3139436
1 Resistance Dog(REDO) ל JPY
¥19.05708
1 Resistance Dog(REDO) ל ARS
ARS$172.3926792
1 Resistance Dog(REDO) ל RUB
10.4800976
1 Resistance Dog(REDO) ל INR
11.3473892
1 Resistance Dog(REDO) ל IDR
Rp2,090.9674492
1 Resistance Dog(REDO) ל KRW
180.0544032
1 Resistance Dog(REDO) ל PHP
7.3428096
1 Resistance Dog(REDO) ל EGP
￡E.6.2888364
1 Resistance Dog(REDO) ל BRL
R$0.7026488
1 Resistance Dog(REDO) ל CAD
C$0.1789032
1 Resistance Dog(REDO) ל BDT
15.7720024
1 Resistance Dog(REDO) ל NGN
198.226042
1 Resistance Dog(REDO) ל COP
$518.56
1 Resistance Dog(REDO) ל ZAR
R.2.275182
1 Resistance Dog(REDO) ל UAH
5.373578
1 Resistance Dog(REDO) ל VES
Bs18.1496
1 Resistance Dog(REDO) ל CLP
$124.4544
1 Resistance Dog(REDO) ל PKR
Rs36.7555328
1 Resistance Dog(REDO) ל KZT
69.3625856
1 Resistance Dog(REDO) ל THB
฿4.2029288
1 Resistance Dog(REDO) ל TWD
NT$3.9514272
1 Resistance Dog(REDO) ל AED
د.إ0.4757788
1 Resistance Dog(REDO) ל CHF
Fr0.103712
1 Resistance Dog(REDO) ל HKD
HK$1.0124884
1 Resistance Dog(REDO) ל AMD
֏49.6313776
1 Resistance Dog(REDO) ל MAD
.د.م1.16676
1 Resistance Dog(REDO) ל MXN
$2.4087112
1 Resistance Dog(REDO) ל SAR
ريال0.48615
1 Resistance Dog(REDO) ל PLN
0.4705932
1 Resistance Dog(REDO) ל RON
лв0.5587484
1 Resistance Dog(REDO) ל SEK
kr1.2328764
1 Resistance Dog(REDO) ל BGN
лв0.2164988
1 Resistance Dog(REDO) ל HUF
Ft43.9894448
1 Resistance Dog(REDO) ל CZK
2.715958
1 Resistance Dog(REDO) ל KWD
د.ك0.0395402
1 Resistance Dog(REDO) ל ILS
0.4368868
1 Resistance Dog(REDO) ל AOA
Kz118.1759348
1 Resistance Dog(REDO) ל BHD
.د.ب0.04887428
1 Resistance Dog(REDO) ל BMD
$0.12964
1 Resistance Dog(REDO) ל DKK
kr0.8258068
1 Resistance Dog(REDO) ל HNL
L3.3939752
1 Resistance Dog(REDO) ל MUR
5.9167696
1 Resistance Dog(REDO) ל NAD
$2.2725892
1 Resistance Dog(REDO) ל NOK
kr1.3054748
1 Resistance Dog(REDO) ל NZD
$0.220388
1 Resistance Dog(REDO) ל PAB
B/.0.12964
1 Resistance Dog(REDO) ל PGK
K0.5470808
1 Resistance Dog(REDO) ל QAR
ر.ق0.4705932
1 Resistance Dog(REDO) ל RSD
дин.12.9691856

Resistance Dog מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Resistance Dog, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרResistance Dog הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Resistance Dog

כמה שווה Resistance Dog (REDO) היום?
החי REDOהמחיר ב USD הוא 0.12964 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REDO ל USD?
המחיר הנוכחי של REDO ל USD הוא $ 0.12964. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Resistance Dog?
שווי השוק של REDO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REDO?
ההיצע במחזור של REDO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REDO?
‏‏REDO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.4238617918488574 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REDO?
REDO ‏‏רשם מחירATL של 0.02596915379052476 USD.
מהו נפח המסחר של REDO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REDO הוא $ 94.54K USD.
האם REDO יעלה השנה?
REDO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REDO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Resistance Dog (REDO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
