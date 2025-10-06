Recall מחיר היום

מחיר Recall (RECALL) בזמן אמת היום הוא $ 0.1253, עם שינוי של 1.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RECALL ל USD הוא $ 0.1253 לכל RECALL.

Recall כרגע מדורג במקום #685 לפי שווי שוק של $ 25.19M, עם היצע במחזור של 201.07M RECALL. ב‑24 השעות האחרונות, RECALL סחר בין $ 0.1239 (נמוך) ל $ 0.1376 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.8448301237691339, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.12457651446293679.

ביצועים לטווח קצר, RECALL נע ב -1.73% בשעה האחרונה ו -36.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 78.61K.

Recall (RECALL) מידע שוק

דירוג No.685 שווי שוק $ 25.19M$ 25.19M $ 25.19M נפח (24 שעות) $ 78.61K$ 78.61K $ 78.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.30M$ 125.30M $ 125.30M אספקת מחזור 201.07M 201.07M 201.07M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 20.10% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Recall הוא $ 25.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 78.61K. ההיצע במחזור של RECALL הוא 201.07M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.30M.