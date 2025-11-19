Recall (RECALL) תחזית מחיר (USD)

קבל Recall תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה RECALL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Recall % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.1289 $0.1289 $0.1289 -0.61% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Recall תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Recall (RECALL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Recall ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.1289 בשנת 2025. Recall (RECALL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Recall ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.135345 בשנת 2026. Recall (RECALL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של RECALL הוא $ 0.142112 עם 10.25% שיעור צמיחה. Recall (RECALL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של RECALL הוא $ 0.149217 עם 15.76% שיעור צמיחה. Recall (RECALL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של RECALL הוא $ 0.156678 עם 21.55% שיעור צמיחה. Recall (RECALL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RECALL הוא $ 0.164512 עם 27.63% שיעור צמיחה. Recall (RECALL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Recall עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.267973. Recall (RECALL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Recall עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.436501. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.1289 0.00%

2026 $ 0.135345 5.00%

2027 $ 0.142112 10.25%

2028 $ 0.149217 15.76%

2029 $ 0.156678 21.55%

2030 $ 0.164512 27.63%

2031 $ 0.172738 34.01%

2032 $ 0.181375 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.190444 47.75%

2034 $ 0.199966 55.13%

2035 $ 0.209964 62.89%

2036 $ 0.220462 71.03%

2037 $ 0.231485 79.59%

2038 $ 0.243060 88.56%

2039 $ 0.255213 97.99%

2040 $ 0.267973 107.89% הצג עוד לטווח קצר Recall תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.1289 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.128917 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.129023 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.129429 0.41% Recall (RECALL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורRECALLב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.1289 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Recall (RECALL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורRECALL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.128917 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Recall (RECALL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורRECALL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.129023 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Recall (RECALL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורRECALL הוא $0.129429 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Recall מחיר נוכחי $ 0.1289$ 0.1289 $ 0.1289 שינוי מחיר (24 שעות) -0.61% שווי שוק $ 25.92M$ 25.92M $ 25.92M אספקת מחזור 201.07M 201.07M 201.07M נפח (24 שעות) $ 84.83K$ 84.83K $ 84.83K נפח (24 שעות) -- המחיר RECALL העדכני הוא $ 0.1289. יש לו שינוי של -0.61% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 84.83Kב 24 שעות. בנוסף, RECALL יש כמות במעגל של 201.07M ושווי שוק כולל של $ 25.92M. צפה RECALL במחיר חי

Recall מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRecallדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRecall הוא 0.1289USD. היצע במחזור של Recall(RECALL) הוא 0.00 RECALL , מה שמעניק לו שווי שוק של $25.92M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.02% $ 0.002500 $ 0.1334 $ 0.1232

7 ימים -0.33% $ -0.0653 $ 0.1944 $ 0.1232

30 ימים -0.68% $ -0.2842 $ 0.5325 $ 0.1232 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Recall הראה תנועת מחירים של $0.002500 , המשקפת 0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Recall נסחר בשיא של $0.1944 ושפל של $0.1232 . נרשם שינוי במחיר של -0.33% . מגמה אחרונה זו מציגה אתRECALL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Recall חווה -0.68% שינוי, המשקף בערך $-0.2842 לערכו. זה מצביע על כך ש RECALL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Recall המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה RECALL בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Recall (RECALL) מודול חיזוי מחיר עובד? Recall מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של RECALLעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRecall לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של RECALL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Recall. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלRECALL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלRECALL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Recall.

מדוע RECALL חיזוי מחירים חשוב?

RECALL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם RECALL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, RECALL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של RECALL בחודש הבא? על פי Recall (RECALL) כלי תחזית המחירים, המחיר RECALL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 RECALL בשנת 2026? המחיר של 1 Recall (RECALL) היום הוא $0.1289 . על פי מודול התחזית שלעיל, RECALL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של RECALL בשנת 2027? Recall (RECALL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RECALL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של RECALL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Recall (RECALL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של RECALL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Recall (RECALL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 RECALL בשנת 2030? המחיר של 1 Recall (RECALL) היום הוא $0.1289 . על פי מודול התחזית שלעיל, RECALL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי RECALL תחזית המחיר בשנת 2040? Recall (RECALL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RECALL עד שנת 2040. הירשם עכשיו