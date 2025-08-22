עוד על RC

Rebel Cars מְחִיר(RC)

Rebel Cars (RC) טבלת מחירים חיה
Rebel Cars (RC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Rebel Cars (RC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00682. במהלך 24 השעות האחרונות, RC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00669 לבין שיא של $ 0.00709, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04193738830921288, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003116133063734695.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RC השתנה ב -1.45% במהלך השעה האחרונה, +0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rebel Cars (RC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Rebel Cars הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.64K. ההיצע במחזור של RC הוא 206.35M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.82M.

Rebel Cars (RC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Rebel Carsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000299+0.44%
30 ימים$ +0.00013+1.94%
60 ימים$ -0.00041-5.68%
90 ימים$ -0.00134-16.43%
Rebel Cars שינוי מחיר היום

היום,RC רשם שינוי של $ +0.0000299 (+0.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Rebel Cars שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00013 (+1.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Rebel Cars שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RC ראה שינוי של $ -0.00041 (-5.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Rebel Cars שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00134 (-16.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rebel Cars (RC)?

בדוק את Rebel Cars עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRebel Cars (RC)

RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.

Rebel Cars זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Rebel Carsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Rebel Carsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRebel Cars לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Rebel Carsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rebel Cars (RC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rebel Cars (RC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rebel Cars.

בדוק את Rebel Cars תחזית המחיר עכשיו‏!

Rebel Cars (RC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rebel Cars (RC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Rebel Cars (RC)

מחפש איך לקנותRebel Cars? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Rebel Carsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RC למטבעות מקומיים

Rebel Cars מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Rebel Cars, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRebel Cars הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Rebel Cars

כמה שווה Rebel Cars (RC) היום?
החי RCהמחיר ב USD הוא 0.00682 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RC ל USD?
המחיר הנוכחי של RC ל USD הוא $ 0.00682. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rebel Cars?
שווי השוק של RC הוא $ 1.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RC?
ההיצע במחזור של RC הוא 206.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RC?
‏‏RC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04193738830921288 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RC?
RC ‏‏רשם מחירATL של 0.003116133063734695 USD.
מהו נפח המסחר של RC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RC הוא $ 10.64K USD.
האם RC יעלה השנה?
RC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
