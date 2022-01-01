Rebel Cars (RC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Rebel Cars (RC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Rebel Cars (RC) מידע RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards. אתר רשמי: https://rebelcars.io/ סייר בלוקים: https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606 קנה RCעכשיו!

Rebel Cars (RC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Rebel Cars (RC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 206.35M $ 206.35M $ 206.35M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M שיא כל הזמנים: $ 0.05149 $ 0.05149 $ 0.05149 שפל כל הזמנים: $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 מחיר נוכחי: $ 0.00656 $ 0.00656 $ 0.00656 למידע נוסף על Rebel Cars (RC) מחיר

Rebel Cars (RC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Rebel Cars (RC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RCטוקניומיקה, חקרו אתRCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RC מעוניין להוסיף את Rebel Cars (RC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RC ב-MEXC עכשיו!

Rebel Cars (RC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RC עכשיו את היסטוריית המחירים!

RC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

