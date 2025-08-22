עוד על RBT

Rubix סֵמֶל

Rubix מְחִיר(RBT)

1 RBT ל USDמחיר חי:

+0.22%1D
USD
Rubix (RBT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:34:32 (UTC+8)

Rubix (RBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

+0.22%

+0.27%

+0.27%

Rubix (RBT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 255.14. במהלך 24 השעות האחרונות, RBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 254.23 לבין שיא של $ 255.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19,006.814106982598, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 17.65837329883529.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RBT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rubix (RBT) מידע שוק

No.3912

0.00%

RBT

שווי השוק הנוכחי של Rubix הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.60K. ההיצע במחזור של RBT הוא 0.00, עם היצע כולל של 0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.11B.

Rubix (RBT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Rubixהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.5601+0.22%
30 ימים$ -1.74-0.68%
60 ימים$ -3.54-1.37%
90 ימים$ -2.36-0.92%
Rubix שינוי מחיר היום

היום,RBT רשם שינוי של $ +0.5601 (+0.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Rubix שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.74 (-0.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Rubix שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RBT ראה שינוי של $ -3.54 (-1.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Rubix שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.36 (-0.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rubix (RBT)?

בדוק את Rubix עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRubix (RBT)

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Rubix זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Rubixההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRBT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Rubixאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRubix לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Rubixתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rubix (RBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rubix (RBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rubix.

בדוק את Rubix תחזית המחיר עכשיו‏!

Rubix (RBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rubix (RBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Rubix (RBT)

מחפש איך לקנותRubix? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Rubixב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RBT למטבעות מקומיים

Rubix מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Rubix, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRubix הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Rubix

כמה שווה Rubix (RBT) היום?
החי RBTהמחיר ב USD הוא 255.14 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RBT ל USD?
המחיר הנוכחי של RBT ל USD הוא $ 255.14. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rubix?
שווי השוק של RBT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RBT?
ההיצע במחזור של RBT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RBT?
‏‏RBT השיג מחיר שיא (ATH) של 19,006.814106982598 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RBT?
RBT ‏‏רשם מחירATL של 17.65837329883529 USD.
מהו נפח המסחר של RBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RBT הוא $ 15.60K USD.
האם RBT יעלה השנה?
RBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:34:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

