RBT

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

שֵׁםRBT

דירוגNo.4114

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע51,400,000

אספקה כוללת0

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים19006.814106982598,2024-09-13

המחיר הנמוך ביותר17.65837329883529,2023-02-01

בלוקצ'יין ציבוריRBT

מבואLayer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

RBT/USDT
Rubix
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (RBT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
RBT/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (RBT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
