Redbelly Network (RBNT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02133. במהלך 24 השעות האחרונות, RBNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01973 לבין שיא של $ 0.02251, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RBNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.48118740230883084, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.013127978540170934.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RBNT השתנה ב +3.04% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Redbelly Network (RBNT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Redbelly Network הוא $ 44.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 467.42K. ההיצע במחזור של RBNT הוא 2.07B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.30M.
Redbelly Network (RBNT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Redbelly Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000489
+0.23%
30 ימים
$ -0.00251
-10.53%
60 ימים
$ +0.00561
+35.68%
90 ימים
$ -0.00436
-16.98%
Redbelly Network שינוי מחיר היום
היום,RBNT רשם שינוי של $ +0.0000489 (+0.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Redbelly Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00251 (-10.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Redbelly Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RBNT ראה שינוי של $ +0.00561 (+35.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Redbelly Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00436 (-16.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Redbelly Network (RBNT)?
Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.
Redbelly Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקRBNT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Redbelly Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRedbelly Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Redbelly Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Redbelly Network (RBNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Redbelly Network (RBNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Redbelly Network.
הבנת הטוקנומיקה של Redbelly Network (RBNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RBNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Redbelly Network (RBNT)
מחפש איך לקנותRedbelly Network? התהליך פשוט וללא בעיות!
