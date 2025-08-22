עוד על RBNT

Redbelly Network סֵמֶל

Redbelly Network מְחִיר(RBNT)

1 RBNT ל USDמחיר חי:

$0.02133
$0.02133$0.02133
+0.23%1D
USD
Redbelly Network (RBNT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:34:24 (UTC+8)

Redbelly Network (RBNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01973
$ 0.01973$ 0.01973
24 שעות נמוך
$ 0.02251
$ 0.02251$ 0.02251
גבוה 24 שעות

$ 0.01973
$ 0.01973$ 0.01973

$ 0.02251
$ 0.02251$ 0.02251

$ 0.48118740230883084
$ 0.48118740230883084$ 0.48118740230883084

$ 0.013127978540170934
$ 0.013127978540170934$ 0.013127978540170934

+3.04%

+0.23%

+12.55%

+12.55%

Redbelly Network (RBNT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02133. במהלך 24 השעות האחרונות, RBNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01973 לבין שיא של $ 0.02251, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RBNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.48118740230883084, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.013127978540170934.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RBNT השתנה ב +3.04% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Redbelly Network (RBNT) מידע שוק

No.638

$ 44.06M
$ 44.06M$ 44.06M

$ 467.42K
$ 467.42K$ 467.42K

$ 213.30M
$ 213.30M$ 213.30M

2.07B
2.07B 2.07B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.65%

REDBELLY

שווי השוק הנוכחי של Redbelly Network הוא $ 44.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 467.42K. ההיצע במחזור של RBNT הוא 2.07B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.30M.

Redbelly Network (RBNT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Redbelly Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000489+0.23%
30 ימים$ -0.00251-10.53%
60 ימים$ +0.00561+35.68%
90 ימים$ -0.00436-16.98%
Redbelly Network שינוי מחיר היום

היום,RBNT רשם שינוי של $ +0.0000489 (+0.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Redbelly Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00251 (-10.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Redbelly Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RBNT ראה שינוי של $ +0.00561 (+35.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Redbelly Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00436 (-16.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Redbelly Network (RBNT)?

בדוק את Redbelly Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRedbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Redbelly Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Redbelly Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRBNT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Redbelly Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRedbelly Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Redbelly Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Redbelly Network (RBNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Redbelly Network (RBNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Redbelly Network.

בדוק את Redbelly Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Redbelly Network (RBNT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Redbelly Network (RBNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RBNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Redbelly Network (RBNT)

מחפש איך לקנותRedbelly Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Redbelly Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RBNT למטבעות מקומיים

1 Redbelly Network(RBNT) ל VND
561.29895
1 Redbelly Network(RBNT) ל AUD
A$0.0326349
1 Redbelly Network(RBNT) ל GBP
0.0157842
1 Redbelly Network(RBNT) ל EUR
0.0181305
1 Redbelly Network(RBNT) ל USD
$0.02133
1 Redbelly Network(RBNT) ל MYR
RM0.089586
1 Redbelly Network(RBNT) ל TRY
0.8741034
1 Redbelly Network(RBNT) ל JPY
¥3.13551
1 Redbelly Network(RBNT) ל ARS
ARS$28.17693
1 Redbelly Network(RBNT) ל RUB
1.7243172
1 Redbelly Network(RBNT) ל INR
1.8674415
1 Redbelly Network(RBNT) ל IDR
Rp349.6720752
1 Redbelly Network(RBNT) ל KRW
29.5838568
1 Redbelly Network(RBNT) ל PHP
1.2077046
1 Redbelly Network(RBNT) ל EGP
￡E.1.0347183
1 Redbelly Network(RBNT) ל BRL
R$0.1156086
1 Redbelly Network(RBNT) ל CAD
C$0.0294354
1 Redbelly Network(RBNT) ל BDT
2.5950078
1 Redbelly Network(RBNT) ל NGN
32.5647243
1 Redbelly Network(RBNT) ל COP
$85.6625598
1 Redbelly Network(RBNT) ל ZAR
R.0.3741282
1 Redbelly Network(RBNT) ל UAH
0.8841285
1 Redbelly Network(RBNT) ל VES
Bs2.9862
1 Redbelly Network(RBNT) ל CLP
$20.45547
1 Redbelly Network(RBNT) ל PKR
Rs6.0474816
1 Redbelly Network(RBNT) ל KZT
11.4124032
1 Redbelly Network(RBNT) ל THB
฿0.6917319
1 Redbelly Network(RBNT) ל TWD
NT$0.6497118
1 Redbelly Network(RBNT) ל AED
د.إ0.0782811
1 Redbelly Network(RBNT) ל CHF
Fr0.017064
1 Redbelly Network(RBNT) ל HKD
HK$0.1665873
1 Redbelly Network(RBNT) ל AMD
֏8.1442206
1 Redbelly Network(RBNT) ל MAD
.د.م0.19197
1 Redbelly Network(RBNT) ל MXN
$0.3975912
1 Redbelly Network(RBNT) ל SAR
ريال0.0799875
1 Redbelly Network(RBNT) ל PLN
0.0776412
1 Redbelly Network(RBNT) ל RON
лв0.0921456
1 Redbelly Network(RBNT) ל SEK
kr0.2028483
1 Redbelly Network(RBNT) ל BGN
лв0.0356211
1 Redbelly Network(RBNT) ל HUF
Ft7.2526266
1 Redbelly Network(RBNT) ל CZK
0.4475034
1 Redbelly Network(RBNT) ל KWD
د.ك0.00650565
1 Redbelly Network(RBNT) ל ILS
0.0718821
1 Redbelly Network(RBNT) ל AOA
Kz19.4437881
1 Redbelly Network(RBNT) ל BHD
.د.ب0.00802008
1 Redbelly Network(RBNT) ל BMD
$0.02133
1 Redbelly Network(RBNT) ל DKK
kr0.1360854
1 Redbelly Network(RBNT) ל HNL
L0.5584194
1 Redbelly Network(RBNT) ל MUR
0.9735012
1 Redbelly Network(RBNT) ל NAD
$0.3739149
1 Redbelly Network(RBNT) ל NOK
kr0.215433
1 Redbelly Network(RBNT) ל NZD
$0.036261
1 Redbelly Network(RBNT) ל PAB
B/.0.02133
1 Redbelly Network(RBNT) ל PGK
K0.0900126
1 Redbelly Network(RBNT) ל QAR
ر.ق0.0774279
1 Redbelly Network(RBNT) ל RSD
дин.2.1361995

Redbelly Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Redbelly Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRedbelly Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Redbelly Network

כמה שווה Redbelly Network (RBNT) היום?
החי RBNTהמחיר ב USD הוא 0.02133 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RBNT ל USD?
המחיר הנוכחי של RBNT ל USD הוא $ 0.02133. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Redbelly Network?
שווי השוק של RBNT הוא $ 44.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RBNT?
ההיצע במחזור של RBNT הוא 2.07B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RBNT?
‏‏RBNT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.48118740230883084 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RBNT?
RBNT ‏‏רשם מחירATL של 0.013127978540170934 USD.
מהו נפח המסחר של RBNT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RBNT הוא $ 467.42K USD.
האם RBNT יעלה השנה?
RBNT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RBNT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:34:24 (UTC+8)

