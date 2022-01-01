Redbelly Network (RBNT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Redbelly Network (RBNT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Redbelly Network (RBNT) מידע Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. אתר רשמי: https://www.redbelly.network/ מסמך לבן: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3 קנה RBNTעכשיו!

Redbelly Network (RBNT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Redbelly Network (RBNT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 41.22M $ 41.22M $ 41.22M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B FDV (שווי מדולל מלא): $ 198.90M $ 198.90M $ 198.90M שיא כל הזמנים: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 שפל כל הזמנים: $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 מחיר נוכחי: $ 0.01989 $ 0.01989 $ 0.01989 למידע נוסף על Redbelly Network (RBNT) מחיר

Redbelly Network (RBNT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Redbelly Network (RBNT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RBNT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RBNTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RBNTטוקניומיקה, חקרו אתRBNTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RBNT מעוניין להוסיף את Redbelly Network (RBNT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RBNT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RBNT ב-MEXC עכשיו!

Redbelly Network (RBNT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RBNTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RBNT עכשיו את היסטוריית המחירים!

RBNT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RBNT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RBNT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RBNTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

