Rubic (RBC) ניתוח טכני היום דף Rubic הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RBC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Rubic למטה. הירשם

Rubic (RBC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.004085 -- +15.72% +13.56% -5.47%

Rubic זרימת הון זרימת נטו פנימה RBCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.00 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 $0.00 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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