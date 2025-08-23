מה זהRarible (RARI)

Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.

Rarible (RARI) טוקנומיקה

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Rarible כמה שווה Rarible (RARI) היום? החי RARIהמחיר ב USD הוא 0.9465 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי RARI ל USD? $ 0.9465 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של RARI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Rarible? שווי השוק של RARI הוא $ 18.60M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של RARI? ההיצע במחזור של RARI הוא 19.65M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RARI? ‏‏RARI השיג מחיר שיא (ATH) של 63.5297647443624 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RARI? RARI ‏‏רשם מחירATL של 0.309504826433 USD . מהו נפח המסחר של RARI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RARI הוא $ 468.85K USD . האם RARI יעלה השנה? RARI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RARI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

