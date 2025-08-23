עוד על RARI

RARI מידע על מחיר

RARI אתר רשמי

RARI טוקניומיקה

RARI תחזית מחיר

RARI היסטוריה

RARI מדריך קנייה

RARIממיר מטבעות לפיאט

RARI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rarible סֵמֶל

Rarible מְחִיר(RARI)

1 RARI ל USDמחיר חי:

$0.9465
$0.9465$0.9465
-2.53%1D
USD
Rarible (RARI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:46:14 (UTC+8)

Rarible (RARI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.9369
$ 0.9369$ 0.9369
24 שעות נמוך
$ 0.9839
$ 0.9839$ 0.9839
גבוה 24 שעות

$ 0.9369
$ 0.9369$ 0.9369

$ 0.9839
$ 0.9839$ 0.9839

$ 63.5297647443624
$ 63.5297647443624$ 63.5297647443624

$ 0.309504826433
$ 0.309504826433$ 0.309504826433

+0.12%

-2.53%

-2.45%

-2.45%

Rarible (RARI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9465. במהלך 24 השעות האחרונות, RARI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9369 לבין שיא של $ 0.9839, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RARIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 63.5297647443624, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.309504826433.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RARI השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -2.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rarible (RARI) מידע שוק

No.912

$ 18.60M
$ 18.60M$ 18.60M

$ 468.85K
$ 468.85K$ 468.85K

$ 23.66M
$ 23.66M$ 23.66M

19.65M
19.65M 19.65M

25,000,000
25,000,000 25,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Rarible הוא $ 18.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 468.85K. ההיצע במחזור של RARI הוא 19.65M, עם היצע כולל של 25000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.66M.

Rarible (RARI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Raribleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.024568-2.53%
30 ימים$ -0.0563-5.62%
60 ימים$ +0.0793+9.14%
90 ימים$ -0.2169-18.65%
Rarible שינוי מחיר היום

היום,RARI רשם שינוי של $ -0.024568 (-2.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Rarible שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0563 (-5.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Rarible שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RARI ראה שינוי של $ +0.0793 (+9.14%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Rarible שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2169 (-18.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rarible (RARI)?

בדוק את Rarible עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRarible (RARI)

Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.

Rarible זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Raribleההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRARI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Raribleאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRarible לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Raribleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rarible (RARI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rarible (RARI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rarible.

בדוק את Rarible תחזית המחיר עכשיו‏!

Rarible (RARI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rarible (RARI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RARI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Rarible (RARI)

מחפש איך לקנותRarible? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Raribleב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RARI למטבעות מקומיים

1 Rarible(RARI) ל VND
24,907.1475
1 Rarible(RARI) ל AUD
A$1.45761
1 Rarible(RARI) ל GBP
0.70041
1 Rarible(RARI) ל EUR
0.804525
1 Rarible(RARI) ל USD
$0.9465
1 Rarible(RARI) ל MYR
RM3.9753
1 Rarible(RARI) ל TRY
38.8065
1 Rarible(RARI) ל JPY
¥139.1355
1 Rarible(RARI) ל ARS
ARS$1,250.3265
1 Rarible(RARI) ל RUB
76.51506
1 Rarible(RARI) ל INR
82.866075
1 Rarible(RARI) ל IDR
Rp15,266.126895
1 Rarible(RARI) ל KRW
1,314.57492
1 Rarible(RARI) ל PHP
53.60976
1 Rarible(RARI) ל EGP
￡E.45.933645
1 Rarible(RARI) ל BRL
R$5.139495
1 Rarible(RARI) ל CAD
C$1.30617
1 Rarible(RARI) ל BDT
115.15119
1 Rarible(RARI) ל NGN
1,447.245825
1 Rarible(RARI) ל COP
$3,801.20079
1 Rarible(RARI) ל ZAR
R.16.62054
1 Rarible(RARI) ל UAH
39.232425
1 Rarible(RARI) ל VES
Bs132.51
1 Rarible(RARI) ל CLP
$908.64
1 Rarible(RARI) ל PKR
Rs268.35168
1 Rarible(RARI) ל KZT
506.41536
1 Rarible(RARI) ל THB
฿30.694995
1 Rarible(RARI) ל TWD
NT$28.858785
1 Rarible(RARI) ל AED
د.إ3.473655
1 Rarible(RARI) ל CHF
Fr0.7572
1 Rarible(RARI) ל HKD
HK$7.392165
1 Rarible(RARI) ל AMD
֏362.35806
1 Rarible(RARI) ל MAD
.د.م8.5185
1 Rarible(RARI) ל MXN
$17.633295
1 Rarible(RARI) ל SAR
ريال3.549375
1 Rarible(RARI) ל PLN
3.44526
1 Rarible(RARI) ל RON
лв4.08888
1 Rarible(RARI) ל SEK
kr9.001215
1 Rarible(RARI) ל BGN
лв1.580655
1 Rarible(RARI) ל HUF
Ft321.71535
1 Rarible(RARI) ל CZK
19.85757
1 Rarible(RARI) ל KWD
د.ك0.2886825
1 Rarible(RARI) ל ILS
3.189705
1 Rarible(RARI) ל AOA
Kz862.801005
1 Rarible(RARI) ל BHD
.د.ب0.3568305
1 Rarible(RARI) ל BMD
$0.9465
1 Rarible(RARI) ל DKK
kr6.03867
1 Rarible(RARI) ל HNL
L24.77937
1 Rarible(RARI) ל MUR
43.19826
1 Rarible(RARI) ל NAD
$16.592145
1 Rarible(RARI) ל NOK
kr9.550185
1 Rarible(RARI) ל NZD
$1.60905
1 Rarible(RARI) ל PAB
B/.0.9465
1 Rarible(RARI) ל PGK
K3.99423
1 Rarible(RARI) ל QAR
ر.ق3.435795
1 Rarible(RARI) ל RSD
дин.94.773045

Rarible מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Rarible, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRarible הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Rarible

כמה שווה Rarible (RARI) היום?
החי RARIהמחיר ב USD הוא 0.9465 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RARI ל USD?
המחיר הנוכחי של RARI ל USD הוא $ 0.9465. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rarible?
שווי השוק של RARI הוא $ 18.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RARI?
ההיצע במחזור של RARI הוא 19.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RARI?
‏‏RARI השיג מחיר שיא (ATH) של 63.5297647443624 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RARI?
RARI ‏‏רשם מחירATL של 0.309504826433 USD.
מהו נפח המסחר של RARI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RARI הוא $ 468.85K USD.
האם RARI יעלה השנה?
RARI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RARI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:46:14 (UTC+8)

Rarible (RARI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

RARI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RARI
RARI
USD
USD

1 RARI = 0.9465 USD

מסחרRARI

USDTRARI
$0.9465
$0.9465$0.9465
-2.52%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד