Rarible (RARI) מידע Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales. אתר רשמי: https://rari.foundation סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf קנה RARIעכשיו!

שווי שוק: $ 20.53M
ההיצע הכולל: $ 25.00M
אספקה במחזור: $ 19.65M
FDV (שווי מדולל מלא): $ 26.11M
שיא כל הזמנים: $ 49.33
שפל כל הזמנים: $ 0.309504826433
מחיר נוכחי: $ 1.0444

Rarible (RARI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Rarible (RARI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RARI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RARIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RARIטוקניומיקה, חקרו אתRARIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

