RARI

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

שֵׁםRARI

דירוגNo.927

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)32.17%

אספקת מחזור19,488,927.79192479

מקסימום היצע25,000,000

אספקה כוללת25,000,000

שיעור מחזור0.7795%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים63.5297647443624,2021-11-16

המחיר הנמוך ביותר0.309504826433,2020-07-20

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

RARI/USDT
Rarible
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (RARI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
עמדות (0)
RARI/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (RARI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
