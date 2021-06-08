עוד על QUICK

QUICK מידע על מחיר

QUICK מסמך לבן

QUICK אתר רשמי

QUICK טוקניומיקה

QUICK תחזית מחיר

QUICK היסטוריה

QUICK מדריך קנייה

QUICKממיר מטבעות לפיאט

QUICK ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Quickswap סֵמֶל

Quickswap מְחִיר(QUICK)

1 QUICK ל USDמחיר חי:

$0.02398
$0.02398$0.02398
-1.68%1D
USD
Quickswap (QUICK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:56:15 (UTC+8)

Quickswap (QUICK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02357
$ 0.02357$ 0.02357
24 שעות נמוך
$ 0.02597
$ 0.02597$ 0.02597
גבוה 24 שעות

$ 0.02357
$ 0.02357$ 0.02357

$ 0.02597
$ 0.02597$ 0.02597

$ 0.2250459349499163
$ 0.2250459349499163$ 0.2250459349499163

$ 0.017408148679471012
$ 0.017408148679471012$ 0.017408148679471012

-0.21%

-1.68%

+1.35%

+1.35%

Quickswap (QUICK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02398. במהלך 24 השעות האחרונות, QUICK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02357 לבין שיא של $ 0.02597, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUICKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2250459349499163, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.017408148679471012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUICK השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -1.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quickswap (QUICK) מידע שוק

No.933

$ 17.77M
$ 17.77M$ 17.77M

$ 640.48K
$ 640.48K$ 640.48K

$ 23.98M
$ 23.98M$ 23.98M

741.15M
741.15M 741.15M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

947,500,861.668241
947,500,861.668241 947,500,861.668241

74.11%

2021-06-08 00:00:00

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Quickswap הוא $ 17.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 640.48K. ההיצע במחזור של QUICK הוא 741.15M, עם היצע כולל של 947500861.668241. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.98M.

Quickswap (QUICK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Quickswapהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0004097-1.68%
30 ימים$ +0.00011+0.46%
60 ימים$ +0.00557+30.25%
90 ימים$ +0.00098+4.26%
Quickswap שינוי מחיר היום

היום,QUICK רשם שינוי של $ -0.0004097 (-1.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Quickswap שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00011 (+0.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Quickswap שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,QUICK ראה שינוי של $ +0.00557 (+30.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Quickswap שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00098 (+4.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Quickswap (QUICK)?

בדוק את Quickswap עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהQuickswap (QUICK)

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Quickswap זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Quickswapההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקQUICK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Quickswapאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךQuickswap לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Quickswapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quickswap (QUICK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quickswap (QUICK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quickswap.

בדוק את Quickswap תחזית המחיר עכשיו‏!

Quickswap (QUICK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quickswap (QUICK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QUICK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Quickswap (QUICK)

מחפש איך לקנותQuickswap? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Quickswapב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

QUICK למטבעות מקומיים

1 Quickswap(QUICK) ל VND
631.0337
1 Quickswap(QUICK) ל AUD
A$0.0366894
1 Quickswap(QUICK) ל GBP
0.0177452
1 Quickswap(QUICK) ל EUR
0.020383
1 Quickswap(QUICK) ל USD
$0.02398
1 Quickswap(QUICK) ל MYR
RM0.100716
1 Quickswap(QUICK) ל TRY
0.9829402
1 Quickswap(QUICK) ל JPY
¥3.52506
1 Quickswap(QUICK) ל ARS
ARS$31.8881244
1 Quickswap(QUICK) ל RUB
1.9385432
1 Quickswap(QUICK) ל INR
2.0989694
1 Quickswap(QUICK) ל IDR
Rp386.7741394
1 Quickswap(QUICK) ל KRW
33.3053424
1 Quickswap(QUICK) ל PHP
1.3582272
1 Quickswap(QUICK) ל EGP
￡E.1.1632698
1 Quickswap(QUICK) ל BRL
R$0.1299716
1 Quickswap(QUICK) ל CAD
C$0.0330924
1 Quickswap(QUICK) ל BDT
2.9174068
1 Quickswap(QUICK) ל NGN
36.666619
1 Quickswap(QUICK) ל COP
$95.92
1 Quickswap(QUICK) ל ZAR
R.0.420849
1 Quickswap(QUICK) ל UAH
0.993971
1 Quickswap(QUICK) ל VES
Bs3.3572
1 Quickswap(QUICK) ל CLP
$23.0208
1 Quickswap(QUICK) ל PKR
Rs6.7988096
1 Quickswap(QUICK) ל KZT
12.8302592
1 Quickswap(QUICK) ל THB
฿0.7774316
1 Quickswap(QUICK) ל TWD
NT$0.7309104
1 Quickswap(QUICK) ל AED
د.إ0.0880066
1 Quickswap(QUICK) ל CHF
Fr0.019184
1 Quickswap(QUICK) ל HKD
HK$0.1872838
1 Quickswap(QUICK) ל AMD
֏9.1805032
1 Quickswap(QUICK) ל MAD
.د.م0.21582
1 Quickswap(QUICK) ל MXN
$0.4455484
1 Quickswap(QUICK) ל SAR
ريال0.089925
1 Quickswap(QUICK) ל PLN
0.0870474
1 Quickswap(QUICK) ל RON
лв0.1033538
1 Quickswap(QUICK) ל SEK
kr0.2280498
1 Quickswap(QUICK) ל BGN
лв0.0400466
1 Quickswap(QUICK) ל HUF
Ft8.1368936
1 Quickswap(QUICK) ל CZK
0.502381
1 Quickswap(QUICK) ל KWD
د.ك0.0073139
1 Quickswap(QUICK) ל ILS
0.0808126
1 Quickswap(QUICK) ל AOA
Kz21.8594486
1 Quickswap(QUICK) ל BHD
.د.ب0.00904046
1 Quickswap(QUICK) ל BMD
$0.02398
1 Quickswap(QUICK) ל DKK
kr0.1527526
1 Quickswap(QUICK) ל HNL
L0.6277964
1 Quickswap(QUICK) ל MUR
1.0944472
1 Quickswap(QUICK) ל NAD
$0.4203694
1 Quickswap(QUICK) ל NOK
kr0.2414786
1 Quickswap(QUICK) ל NZD
$0.040766
1 Quickswap(QUICK) ל PAB
B/.0.02398
1 Quickswap(QUICK) ל PGK
K0.1011956
1 Quickswap(QUICK) ל QAR
ر.ق0.0870474
1 Quickswap(QUICK) ל RSD
дин.2.3989592

Quickswap מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Quickswap, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרQuickswap הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Quickswap

כמה שווה Quickswap (QUICK) היום?
החי QUICKהמחיר ב USD הוא 0.02398 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QUICK ל USD?
המחיר הנוכחי של QUICK ל USD הוא $ 0.02398. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quickswap?
שווי השוק של QUICK הוא $ 17.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QUICK?
ההיצע במחזור של QUICK הוא 741.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QUICK?
‏‏QUICK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2250459349499163 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QUICK?
QUICK ‏‏רשם מחירATL של 0.017408148679471012 USD.
מהו נפח המסחר של QUICK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QUICK הוא $ 640.48K USD.
האם QUICK יעלה השנה?
QUICK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QUICK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:56:15 (UTC+8)

Quickswap (QUICK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

QUICK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

QUICK
QUICK
USD
USD

1 QUICK = 0.02398 USD

מסחרQUICK

USDTQUICK
$0.02398
$0.02398$0.02398
-1.72%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד