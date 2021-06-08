Quickswap (QUICK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Quickswap (QUICK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Quickswap (QUICK) מידע QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. אתר רשמי: https://quickswap.exchange/ מסמך לבן: https://docs.quickswap.exchange/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 קנה QUICKעכשיו!

Quickswap (QUICK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Quickswap (QUICK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 17.66M $ 17.66M $ 17.66M ההיצע הכולל: $ 947.42M $ 947.42M $ 947.42M אספקה במחזור: $ 740.11M $ 740.11M $ 740.11M FDV (שווי מדולל מלא): $ 23.86M $ 23.86M $ 23.86M שיא כל הזמנים: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 שפל כל הזמנים: $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 מחיר נוכחי: $ 0.02386 $ 0.02386 $ 0.02386 למידע נוסף על Quickswap (QUICK) מחיר

Quickswap (QUICK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Quickswap (QUICK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של QUICK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות QUICKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את QUICKטוקניומיקה, חקרו אתQUICKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות QUICK מעוניין להוסיף את Quickswap (QUICK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת QUICK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות QUICK ב-MEXC עכשיו!

Quickswap (QUICK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של QUICKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה QUICK עכשיו את היסטוריית המחירים!

QUICK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן QUICK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו QUICK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה QUICKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

