RichQUACK סֵמֶל

RichQUACK מְחִיר(QUACK)

1 QUACK ל USDמחיר חי:

$0.0000000003259
$0.0000000003259$0.0000000003259
-0.94%1D
USD
RichQUACK (QUACK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:56:00 (UTC+8)

RichQUACK (QUACK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000000003118
$ 0.0000000003118$ 0.0000000003118
24 שעות נמוך
$ 0.0000000003349
$ 0.0000000003349$ 0.0000000003349
גבוה 24 שעות

$ 0.0000000003118
$ 0.0000000003118$ 0.0000000003118

$ 0.0000000003349
$ 0.0000000003349$ 0.0000000003349

$ 0.000000025288914506
$ 0.000000025288914506$ 0.000000025288914506

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-0.94%

+0.80%

+0.80%

RichQUACK (QUACK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000000003256. במהלך 24 השעות האחרונות, QUACK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000000003118 לבין שיא של $ 0.0000000003349, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUACKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000025288914506, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUACK השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -0.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RichQUACK (QUACK) מידע שוק

No.1020

$ 14.35M
$ 14.35M$ 14.35M

$ 176.28K
$ 176.28K$ 176.28K

$ 15.23M
$ 15.23M$ 15.23M

44,085.96T
44,085.96T 44,085.96T

46,775,855,335,611,000
46,775,855,335,611,000 46,775,855,335,611,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של RichQUACK הוא $ 14.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 176.28K. ההיצע במחזור של QUACK הוא 44,085.96T, עם היצע כולל של 46775855335611000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.23M.

RichQUACK (QUACK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של RichQUACKהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000000003093-0.94%
30 ימים$ -0.0000000000021-0.65%
60 ימים$ +0.0000000000264+8.82%
90 ימים$ -0.0000000000196-5.68%
RichQUACK שינוי מחיר היום

היום,QUACK רשם שינוי של $ -0.000000000003093 (-0.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

RichQUACK שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000000021 (-0.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

RichQUACK שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,QUACK ראה שינוי של $ +0.0000000000264 (+8.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

RichQUACK שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000000196 (-5.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RichQUACK (QUACK)?

בדוק את RichQUACK עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRichQUACK (QUACK)

QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.

RichQUACK זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RichQUACKההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקQUACK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RichQUACKאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRichQUACK לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RichQUACKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RichQUACK (QUACK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RichQUACK (QUACK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RichQUACK.

בדוק את RichQUACK תחזית המחיר עכשיו‏!

RichQUACK (QUACK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RichQUACK (QUACK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QUACK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RichQUACK (QUACK)

מחפש איך לקנותRichQUACK? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RichQUACKב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

QUACK למטבעות מקומיים

1 RichQUACK(QUACK) ל VND
0.000008568164
1 RichQUACK(QUACK) ל AUD
A$0.000000000498168
1 RichQUACK(QUACK) ל GBP
0.000000000240944
1 RichQUACK(QUACK) ל EUR
0.00000000027676
1 RichQUACK(QUACK) ל USD
$0.0000000003256
1 RichQUACK(QUACK) ל MYR
RM0.00000000136752
1 RichQUACK(QUACK) ל TRY
0.000000013346344
1 RichQUACK(QUACK) ל JPY
¥0.0000000478632
1 RichQUACK(QUACK) ל ARS
ARS$0.000000432976368
1 RichQUACK(QUACK) ל RUB
0.000000026321504
1 RichQUACK(QUACK) ל INR
0.000000028499768
1 RichQUACK(QUACK) ל IDR
Rp0.000005251612168
1 RichQUACK(QUACK) ל KRW
0.000000452219328
1 RichQUACK(QUACK) ל PHP
0.000000018441984
1 RichQUACK(QUACK) ל EGP
￡E.0.000000015794856
1 RichQUACK(QUACK) ל BRL
R$0.000000001764752
1 RichQUACK(QUACK) ל CAD
C$0.000000000449328
1 RichQUACK(QUACK) ל BDT
0.000000039612496
1 RichQUACK(QUACK) ל NGN
0.00000049785868
1 RichQUACK(QUACK) ל COP
$0.0000013024
1 RichQUACK(QUACK) ל ZAR
R.0.00000000571428
1 RichQUACK(QUACK) ל UAH
0.00000001349612
1 RichQUACK(QUACK) ל VES
Bs0.000000045584
1 RichQUACK(QUACK) ל CLP
$0.000000312576
1 RichQUACK(QUACK) ל PKR
Rs0.000000092314112
1 RichQUACK(QUACK) ל KZT
0.000000174209024
1 RichQUACK(QUACK) ל THB
฿0.000000010555952
1 RichQUACK(QUACK) ל TWD
NT$0.000000009924288
1 RichQUACK(QUACK) ל AED
د.إ0.000000001194952
1 RichQUACK(QUACK) ל CHF
Fr0.00000000026048
1 RichQUACK(QUACK) ל HKD
HK$0.000000002542936
1 RichQUACK(QUACK) ל AMD
֏0.000000124652704
1 RichQUACK(QUACK) ל MAD
.د.م0.0000000029304
1 RichQUACK(QUACK) ל MXN
$0.000000006049648
1 RichQUACK(QUACK) ל SAR
ريال0.000000001221
1 RichQUACK(QUACK) ל PLN
0.000000001181928
1 RichQUACK(QUACK) ל RON
лв0.000000001403336
1 RichQUACK(QUACK) ל SEK
kr0.000000003096456
1 RichQUACK(QUACK) ל BGN
лв0.000000000543752
1 RichQUACK(QUACK) ל HUF
Ft0.000000110482592
1 RichQUACK(QUACK) ל CZK
0.00000000682132
1 RichQUACK(QUACK) ל KWD
د.ك0.000000000099308
1 RichQUACK(QUACK) ל ILS
0.000000001097272
1 RichQUACK(QUACK) ל AOA
Kz0.000000296807192
1 RichQUACK(QUACK) ל BHD
.د.ب0.0000000001227512
1 RichQUACK(QUACK) ל BMD
$0.0000000003256
1 RichQUACK(QUACK) ל DKK
kr0.000000002074072
1 RichQUACK(QUACK) ל HNL
L0.000000008524208
1 RichQUACK(QUACK) ל MUR
0.000000014860384
1 RichQUACK(QUACK) ל NAD
$0.000000005707768
1 RichQUACK(QUACK) ל NOK
kr0.000000003278792
1 RichQUACK(QUACK) ל NZD
$0.00000000055352
1 RichQUACK(QUACK) ל PAB
B/.0.0000000003256
1 RichQUACK(QUACK) ל PGK
K0.000000001374032
1 RichQUACK(QUACK) ל QAR
ر.ق0.000000001181928
1 RichQUACK(QUACK) ל RSD
дин.0.000000032573024

RichQUACK מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RichQUACK, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRichQUACK הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RichQUACK

כמה שווה RichQUACK (QUACK) היום?
החי QUACKהמחיר ב USD הוא 0.0000000003256 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QUACK ל USD?
המחיר הנוכחי של QUACK ל USD הוא $ 0.0000000003256. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RichQUACK?
שווי השוק של QUACK הוא $ 14.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QUACK?
ההיצע במחזור של QUACK הוא 44,085.96T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QUACK?
‏‏QUACK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000025288914506 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QUACK?
QUACK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QUACK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QUACK הוא $ 176.28K USD.
האם QUACK יעלה השנה?
QUACK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QUACK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:56:00 (UTC+8)

