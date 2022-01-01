RichQUACK (QUACK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי RichQUACK (QUACK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

RichQUACK (QUACK) מידע QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. אתר רשמי: https://www.richquack.com מסמך לבן: https://www.richquack.com/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C קנה QUACKעכשיו!

RichQUACK (QUACK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RichQUACK (QUACK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.25M $ 14.25M $ 14.25M ההיצע הכולל: $ 46,775.86T $ 46,775.86T $ 46,775.86T אספקה במחזור: $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T FDV (שווי מדולל מלא): $ 15.12M $ 15.12M $ 15.12M שיא כל הזמנים: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.0000000003232 $ 0.0000000003232 $ 0.0000000003232 למידע נוסף על RichQUACK (QUACK) מחיר

RichQUACK (QUACK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של RichQUACK (QUACK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של QUACK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות QUACKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את QUACKטוקניומיקה, חקרו אתQUACKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות QUACK מעוניין להוסיף את RichQUACK (QUACK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת QUACK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות QUACK ב-MEXC עכשיו!

RichQUACK (QUACK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של QUACKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה QUACK עכשיו את היסטוריית המחירים!

QUACK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן QUACK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו QUACK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה QUACKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

