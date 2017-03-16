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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Qtum, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Qtum, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Qtum (QTUM) ניתוח טכני היום

Qtum (QTUM) ניתוח טכני היום

דף Qtum הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של QTUM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Qtum למטה.

Qtum (QTUM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.8089--+21.95%+14.88%-12.29%
למידע נוסף על Qtum מחיר

Qtum אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Qtum במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 17
נייטרלי 6
קנה 3
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 6קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.8089
0.8087
R2
0.8087
0.8084
R1
0.8083
0.8083
PP
0.8081
0.8081
S1
0.8077
0.8078
S2
0.8075
0.8077
S3
0.8071
0.8075

Qtum אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$1.28 M
$1.28 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.13 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.32 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.34 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Qtum זרימת הון

זרימת נטו פנימהQTUMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.80
2026-08-20$0.09 M0.77
2026-08-19-$0.01 M0.71
2026-08-18-$0.04 M0.69
2026-08-17-$0.01 M0.68

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Qtum (QTUM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Qtum מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTQTUM
$0.8085
$0.8085$0.8085
+4.59%
82.87K (USDT)
/USDCQTUM
$0.8068
$0.8068$0.8068
+3.74%
72.29K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

QTUM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

QTUM
QTUM
USD
USD

1 QTUM = 0.8088 USD

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