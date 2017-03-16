Qtum (QTUM) ניתוח טכני היום דף Qtum הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של QTUM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Qtum למטה. הירשם

Qtum (QTUM) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.8089 -- +21.95% +14.88% -12.29%

Qtum אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Qtum במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 17 נייטרלי 6 קנה 3 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 0 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 6 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.8089 0.8087 R2 0.8087 0.8084 R1 0.8083 0.8083 PP 0.8081 0.8081 S1 0.8077 0.8078 S2 0.8075 0.8077 S3 0.8071 0.8075

Qtum אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $1.28 M $1.28 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.13 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.15 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.32 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.34 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Qtum זרימת הון זרימת נטו פנימה QTUMUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.80 2026-08-20 $0.09 M 0.77 2026-08-19 -$0.01 M 0.71 2026-08-18 -$0.04 M 0.69 2026-08-17 -$0.01 M 0.68 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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