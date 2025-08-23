עוד על QDX

QDX מידע על מחיר

QDX מסמך לבן

QDX אתר רשמי

QDX טוקניומיקה

QDX תחזית מחיר

QDX היסטוריה

QDX מדריך קנייה

QDXממיר מטבעות לפיאט

QDX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Quidax Token סֵמֶל

Quidax Token מְחִיר(QDX)

1 QDX ל USDמחיר חי:

$0.13525
$0.13525$0.13525
+0.07%1D
USD
Quidax Token (QDX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:07:22 (UTC+8)

Quidax Token (QDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1315
$ 0.1315$ 0.1315
24 שעות נמוך
$ 0.13695
$ 0.13695$ 0.13695
גבוה 24 שעות

$ 0.1315
$ 0.1315$ 0.1315

$ 0.13695
$ 0.13695$ 0.13695

$ 0.1413140185523702
$ 0.1413140185523702$ 0.1413140185523702

$ 0
$ 0$ 0

+1.58%

+0.07%

+0.55%

+0.55%

Quidax Token (QDX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.13505. במהלך 24 השעות האחרונות, QDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1315 לבין שיא של $ 0.13695, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1413140185523702, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QDX השתנה ב +1.58% במהלך השעה האחרונה, +0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quidax Token (QDX) מידע שוק

No.1141

$ 10.40M
$ 10.40M$ 10.40M

$ 303.45K
$ 303.45K$ 303.45K

$ 67.53M
$ 67.53M$ 67.53M

77.00M
77.00M 77.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

15.40%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Quidax Token הוא $ 10.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 303.45K. ההיצע במחזור של QDX הוא 77.00M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.53M.

Quidax Token (QDX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Quidax Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000946+0.07%
30 ימים$ +0.02217+19.64%
60 ימים$ +0.01188+9.64%
90 ימים$ +0.11005+440.20%
Quidax Token שינוי מחיר היום

היום,QDX רשם שינוי של $ +0.0000946 (+0.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Quidax Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02217 (+19.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Quidax Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,QDX ראה שינוי של $ +0.01188 (+9.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Quidax Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.11005 (+440.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Quidax Token (QDX)?

בדוק את Quidax Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהQuidax Token (QDX)

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Quidax Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Quidax Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקQDX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Quidax Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךQuidax Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Quidax Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quidax Token (QDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quidax Token (QDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quidax Token.

בדוק את Quidax Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Quidax Token (QDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quidax Token (QDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Quidax Token (QDX)

מחפש איך לקנותQuidax Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Quidax Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

QDX למטבעות מקומיים

1 Quidax Token(QDX) ל VND
3,553.84075
1 Quidax Token(QDX) ל AUD
A$0.2066265
1 Quidax Token(QDX) ל GBP
0.099937
1 Quidax Token(QDX) ל EUR
0.1147925
1 Quidax Token(QDX) ל USD
$0.13505
1 Quidax Token(QDX) ל MYR
RM0.56721
1 Quidax Token(QDX) ל TRY
5.5356995
1 Quidax Token(QDX) ל JPY
¥19.85235
1 Quidax Token(QDX) ל ARS
ARS$181.274914
1 Quidax Token(QDX) ל RUB
10.8971845
1 Quidax Token(QDX) ל INR
11.8209265
1 Quidax Token(QDX) ל IDR
Rp2,178.2255015
1 Quidax Token(QDX) ל KRW
187.568244
1 Quidax Token(QDX) ל PHP
7.649232
1 Quidax Token(QDX) ל EGP
￡E.6.552626
1 Quidax Token(QDX) ל BRL
R$0.72927
1 Quidax Token(QDX) ל CAD
C$0.186369
1 Quidax Token(QDX) ל BDT
16.430183
1 Quidax Token(QDX) ל NGN
206.4982025
1 Quidax Token(QDX) ל COP
$542.368903
1 Quidax Token(QDX) ל ZAR
R.2.3728285
1 Quidax Token(QDX) ל UAH
5.5978225
1 Quidax Token(QDX) ל VES
Bs18.907
1 Quidax Token(QDX) ל CLP
$129.648
1 Quidax Token(QDX) ל PKR
Rs38.289376
1 Quidax Token(QDX) ל KZT
72.257152
1 Quidax Token(QDX) ל THB
฿4.3796715
1 Quidax Token(QDX) ל TWD
NT$4.1122725
1 Quidax Token(QDX) ל AED
د.إ0.4956335
1 Quidax Token(QDX) ל CHF
Fr0.10804
1 Quidax Token(QDX) ל HKD
HK$1.0547405
1 Quidax Token(QDX) ל AMD
֏51.702542
1 Quidax Token(QDX) ל MAD
.د.م1.21545
1 Quidax Token(QDX) ל MXN
$2.5078785
1 Quidax Token(QDX) ל SAR
ريال0.5064375
1 Quidax Token(QDX) ל PLN
0.491582
1 Quidax Token(QDX) ל RON
лв0.583416
1 Quidax Token(QDX) ל SEK
kr1.2870265
1 Quidax Token(QDX) ל BGN
лв0.2255335
1 Quidax Token(QDX) ל HUF
Ft45.887289
1 Quidax Token(QDX) ל CZK
2.8346995
1 Quidax Token(QDX) ל KWD
د.ك0.04119025
1 Quidax Token(QDX) ל ILS
0.453768
1 Quidax Token(QDX) ל AOA
Kz123.1075285
1 Quidax Token(QDX) ל BHD
.د.ب0.05091385
1 Quidax Token(QDX) ל BMD
$0.13505
1 Quidax Token(QDX) ל DKK
kr0.861619
1 Quidax Token(QDX) ל HNL
L3.535609
1 Quidax Token(QDX) ל MUR
6.163682
1 Quidax Token(QDX) ל NAD
$2.3674265
1 Quidax Token(QDX) ל NOK
kr1.361304
1 Quidax Token(QDX) ל NZD
$0.229585
1 Quidax Token(QDX) ל PAB
B/.0.13505
1 Quidax Token(QDX) ל PGK
K0.569911
1 Quidax Token(QDX) ל QAR
ر.ق0.4902315
1 Quidax Token(QDX) ל RSD
дин.13.53201

Quidax Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Quidax Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרQuidax Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Quidax Token

כמה שווה Quidax Token (QDX) היום?
החי QDXהמחיר ב USD הוא 0.13505 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QDX ל USD?
המחיר הנוכחי של QDX ל USD הוא $ 0.13505. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quidax Token?
שווי השוק של QDX הוא $ 10.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QDX?
ההיצע במחזור של QDX הוא 77.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QDX?
‏‏QDX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1413140185523702 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QDX?
QDX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QDX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QDX הוא $ 303.45K USD.
האם QDX יעלה השנה?
QDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:07:22 (UTC+8)

Quidax Token (QDX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

QDX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

QDX
QDX
USD
USD

1 QDX = 0.13505 USD

מסחרQDX

USDTQDX
$0.13525
$0.13525$0.13525
+0.07%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד