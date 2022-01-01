Quidax Token (QDX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Quidax Token (QDX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Quidax Token (QDX) מידע QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. אתר רשמי: https://qdx.quidax.io/ מסמך לבן: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a קנה QDXעכשיו!

Quidax Token (QDX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Quidax Token (QDX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 66.23M $ 66.23M $ 66.23M שיא כל הזמנים: $ 0.1485 $ 0.1485 $ 0.1485 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.13245 $ 0.13245 $ 0.13245 למידע נוסף על Quidax Token (QDX) מחיר

Quidax Token (QDX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Quidax Token (QDX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של QDX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות QDXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את QDXטוקניומיקה, חקרו אתQDXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות QDX מעוניין להוסיף את Quidax Token (QDX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת QDX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות QDX ב-MEXC עכשיו!

Quidax Token (QDX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של QDXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה QDX עכשיו את היסטוריית המחירים!

QDX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן QDX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו QDX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה QDXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

