Parex סֵמֶל

Parex מְחִיר(PRX)

1 PRX ל USDמחיר חי:

$0.0148
$0.0148$0.0148
-8.07%1D
USD
Parex (PRX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:55:13 (UTC+8)

Parex (PRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.014
$ 0.014$ 0.014
24 שעות נמוך
$ 0.0165
$ 0.0165$ 0.0165
גבוה 24 שעות

$ 0.014
$ 0.014$ 0.014

$ 0.0165
$ 0.0165$ 0.0165

$ 5.014024983935393
$ 5.014024983935393$ 5.014024983935393

$ 0.014878463887533572
$ 0.014878463887533572$ 0.014878463887533572

-1.34%

-8.07%

-11.91%

-11.91%

Parex (PRX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0148. במהלך 24 השעות האחרונות, PRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.014 לבין שיא של $ 0.0165, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.014024983935393, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014878463887533572.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRX השתנה ב -1.34% במהלך השעה האחרונה, -8.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Parex (PRX) מידע שוק

No.2677

$ 202.17K
$ 202.17K$ 202.17K

$ 56.48K
$ 56.48K$ 56.48K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

13.66M
13.66M 13.66M

77,000,000
77,000,000 77,000,000

41,512,309
41,512,309 41,512,309

17.74%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Parex הוא $ 202.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.48K. ההיצע במחזור של PRX הוא 13.66M, עם היצע כולל של 41512309. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.

Parex (PRX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Parexהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001299-8.07%
30 ימים$ -0.0098-39.84%
60 ימים$ -0.0087-37.03%
90 ימים$ -0.0139-48.44%
Parex שינוי מחיר היום

היום,PRX רשם שינוי של $ -0.001299 (-8.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Parex שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0098 (-39.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Parex שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PRX ראה שינוי של $ -0.0087 (-37.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Parex שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0139 (-48.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Parex (PRX)?

בדוק את Parex עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהParex (PRX)

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Parex זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Parexההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPRX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Parexאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךParex לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Parexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Parex (PRX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Parex (PRX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Parex.

בדוק את Parex תחזית המחיר עכשיו‏!

Parex (PRX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Parex (PRX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Parex (PRX)

מחפש איך לקנותParex? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Parexב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PRX למטבעות מקומיים

1 Parex(PRX) ל VND
389.462
1 Parex(PRX) ל AUD
A$0.022644
1 Parex(PRX) ל GBP
0.010952
1 Parex(PRX) ל EUR
0.01258
1 Parex(PRX) ל USD
$0.0148
1 Parex(PRX) ל MYR
RM0.06216
1 Parex(PRX) ל TRY
0.606652
1 Parex(PRX) ל JPY
¥2.1756
1 Parex(PRX) ל ARS
ARS$19.680744
1 Parex(PRX) ל RUB
1.196432
1 Parex(PRX) ל INR
1.295444
1 Parex(PRX) ל IDR
Rp238.709644
1 Parex(PRX) ל KRW
20.555424
1 Parex(PRX) ל PHP
0.838272
1 Parex(PRX) ל EGP
￡E.0.717948
1 Parex(PRX) ל BRL
R$0.080216
1 Parex(PRX) ל CAD
C$0.020424
1 Parex(PRX) ל BDT
1.800568
1 Parex(PRX) ל NGN
22.62994
1 Parex(PRX) ל COP
$59.2
1 Parex(PRX) ל ZAR
R.0.25974
1 Parex(PRX) ל UAH
0.61346
1 Parex(PRX) ל VES
Bs2.072
1 Parex(PRX) ל CLP
$14.208
1 Parex(PRX) ל PKR
Rs4.196096
1 Parex(PRX) ל KZT
7.918592
1 Parex(PRX) ל THB
฿0.479816
1 Parex(PRX) ל TWD
NT$0.451104
1 Parex(PRX) ל AED
د.إ0.054316
1 Parex(PRX) ל CHF
Fr0.01184
1 Parex(PRX) ל HKD
HK$0.115588
1 Parex(PRX) ל AMD
֏5.666032
1 Parex(PRX) ל MAD
.د.م0.1332
1 Parex(PRX) ל MXN
$0.274984
1 Parex(PRX) ל SAR
ريال0.0555
1 Parex(PRX) ל PLN
0.053724
1 Parex(PRX) ל RON
лв0.063788
1 Parex(PRX) ל SEK
kr0.140748
1 Parex(PRX) ל BGN
лв0.024716
1 Parex(PRX) ל HUF
Ft5.021936
1 Parex(PRX) ל CZK
0.31006
1 Parex(PRX) ל KWD
د.ك0.004514
1 Parex(PRX) ל ILS
0.049876
1 Parex(PRX) ל AOA
Kz13.491236
1 Parex(PRX) ל BHD
.د.ب0.0055796
1 Parex(PRX) ל BMD
$0.0148
1 Parex(PRX) ל DKK
kr0.094276
1 Parex(PRX) ל HNL
L0.387464
1 Parex(PRX) ל MUR
0.675472
1 Parex(PRX) ל NAD
$0.259444
1 Parex(PRX) ל NOK
kr0.149036
1 Parex(PRX) ל NZD
$0.02516
1 Parex(PRX) ל PAB
B/.0.0148
1 Parex(PRX) ל PGK
K0.062456
1 Parex(PRX) ל QAR
ر.ق0.053724
1 Parex(PRX) ל RSD
дин.1.480592

Parex מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Parex, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרParex הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Parex

כמה שווה Parex (PRX) היום?
החי PRXהמחיר ב USD הוא 0.0148 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRX ל USD?
המחיר הנוכחי של PRX ל USD הוא $ 0.0148. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Parex?
שווי השוק של PRX הוא $ 202.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRX?
ההיצע במחזור של PRX הוא 13.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRX?
‏‏PRX השיג מחיר שיא (ATH) של 5.014024983935393 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRX?
PRX ‏‏רשם מחירATL של 0.014878463887533572 USD.
מהו נפח המסחר של PRX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRX הוא $ 56.48K USD.
האם PRX יעלה השנה?
PRX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:55:13 (UTC+8)

Parex (PRX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PRX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PRX
PRX
USD
USD

1 PRX = 0.0148 USD

מסחרPRX

USDTPRX
$0.0148
$0.0148$0.0148
-8.07%

