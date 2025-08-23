מה זהParex (PRX)

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Parex (PRX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Parex (PRX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Parex מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Parex, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Parex כמה שווה Parex (PRX) היום? החי PRXהמחיר ב USD הוא 0.0148 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PRX ל USD? $ 0.0148 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PRX ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Parex? שווי השוק של PRX הוא $ 202.17K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PRX? ההיצע במחזור של PRX הוא 13.66M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRX? ‏‏PRX השיג מחיר שיא (ATH) של 5.014024983935393 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRX? PRX ‏‏רשם מחירATL של 0.014878463887533572 USD . מהו נפח המסחר של PRX? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRX הוא $ 56.48K USD . האם PRX יעלה השנה? PRX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Parex (PRX) עדכונים חשובים מהתעשייה

