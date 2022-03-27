PRX

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

שֵׁםPRX

דירוגNo.2832

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.70%

אספקת מחזור13,660,249

מקסימום היצע77,000,000

אספקה כוללת41,512,309

שיעור מחזור0.1774%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים5.014024983935393,2022-03-27

המחיר הנמוך ביותר0.011401398836137475,2025-09-07

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

PRX/USDT
Parex
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (PRX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
PRX/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (PRX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
