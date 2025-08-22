עוד על PROM

PROM מידע על מחיר

PROM מסמך לבן

PROM אתר רשמי

PROM טוקניומיקה

PROM תחזית מחיר

PROM היסטוריה

PROM מדריך קנייה

PROMממיר מטבעות לפיאט

PROM ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Prom סֵמֶל

Prom מְחִיר(PROM)

1 PROM ל USDמחיר חי:

$9.083
$9.083$9.083
+1.89%1D
USD
Prom (PROM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:33:11 (UTC+8)

Prom (PROM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 8.843
$ 8.843$ 8.843
24 שעות נמוך
$ 9.109
$ 9.109$ 9.109
גבוה 24 שעות

$ 8.843
$ 8.843$ 8.843

$ 9.109
$ 9.109$ 9.109

$ 106.12267147
$ 106.12267147$ 106.12267147

$ 0.100493014529
$ 0.100493014529$ 0.100493014529

+0.04%

+1.89%

+2.10%

+2.10%

Prom (PROM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 9.084. במהלך 24 השעות האחרונות, PROM נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.843 לבין שיא של $ 9.109, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 106.12267147, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100493014529.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROM השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, +1.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prom (PROM) מידע שוק

No.266

$ 165.78M
$ 165.78M$ 165.78M

$ 108.58K
$ 108.58K$ 108.58K

$ 174.87M
$ 174.87M$ 174.87M

18.25M
18.25M 18.25M

19,250,000
19,250,000 19,250,000

19,250,000
19,250,000 19,250,000

94.80%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Prom הוא $ 165.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 108.58K. ההיצע במחזור של PROM הוא 18.25M, עם היצע כולל של 19250000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 174.87M.

Prom (PROM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Promהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.16848+1.89%
30 ימים$ -0.273-2.92%
60 ימים$ +4.432+95.27%
90 ימים$ +3.56+64.44%
Prom שינוי מחיר היום

היום,PROM רשם שינוי של $ +0.16848 (+1.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Prom שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.273 (-2.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Prom שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PROM ראה שינוי של $ +4.432 (+95.27%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Prom שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +3.56 (+64.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Prom (PROM)?

בדוק את Prom עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהProm (PROM)

Prom זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Promההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPROM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Promאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךProm לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Promתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Prom (PROM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Prom (PROM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Prom.

בדוק את Prom תחזית המחיר עכשיו‏!

Prom (PROM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Prom (PROM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PROM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Prom (PROM)

מחפש איך לקנותProm? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Promב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PROM למטבעות מקומיים

1 Prom(PROM) ל VND
239,045.46
1 Prom(PROM) ל AUD
A$13.89852
1 Prom(PROM) ל GBP
6.72216
1 Prom(PROM) ל EUR
7.7214
1 Prom(PROM) ל USD
$9.084
1 Prom(PROM) ל MYR
RM38.1528
1 Prom(PROM) ל TRY
372.26232
1 Prom(PROM) ל JPY
¥1,335.348
1 Prom(PROM) ל ARS
ARS$11,999.964
1 Prom(PROM) ל RUB
734.35056
1 Prom(PROM) ל INR
795.3042
1 Prom(PROM) ל IDR
Rp148,918.00896
1 Prom(PROM) ל KRW
12,599.14464
1 Prom(PROM) ל PHP
514.33608
1 Prom(PROM) ל EGP
￡E.440.66484
1 Prom(PROM) ל BRL
R$49.23528
1 Prom(PROM) ל CAD
C$12.53592
1 Prom(PROM) ל BDT
1,105.15944
1 Prom(PROM) ל NGN
13,868.63364
1 Prom(PROM) ל COP
$36,481.88904
1 Prom(PROM) ל ZAR
R.159.33336
1 Prom(PROM) ל UAH
376.5318
1 Prom(PROM) ל VES
Bs1,271.76
1 Prom(PROM) ל CLP
$8,711.556
1 Prom(PROM) ל PKR
Rs2,575.49568
1 Prom(PROM) ל KZT
4,860.30336
1 Prom(PROM) ל THB
฿294.59412
1 Prom(PROM) ל TWD
NT$276.69864
1 Prom(PROM) ל AED
د.إ33.33828
1 Prom(PROM) ל CHF
Fr7.2672
1 Prom(PROM) ל HKD
HK$70.94604
1 Prom(PROM) ל AMD
֏3,468.45288
1 Prom(PROM) ל MAD
.د.م81.756
1 Prom(PROM) ל MXN
$169.32576
1 Prom(PROM) ל SAR
ريال34.065
1 Prom(PROM) ל PLN
33.06576
1 Prom(PROM) ל RON
лв39.24288
1 Prom(PROM) ל SEK
kr86.38884
1 Prom(PROM) ל BGN
лв15.17028
1 Prom(PROM) ל HUF
Ft3,088.74168
1 Prom(PROM) ל CZK
190.58232
1 Prom(PROM) ל KWD
د.ك2.77062
1 Prom(PROM) ל ILS
30.61308
1 Prom(PROM) ל AOA
Kz8,280.70188
1 Prom(PROM) ל BHD
.د.ب3.415584
1 Prom(PROM) ל BMD
$9.084
1 Prom(PROM) ל DKK
kr57.95592
1 Prom(PROM) ל HNL
L237.81912
1 Prom(PROM) ל MUR
414.59376
1 Prom(PROM) ל NAD
$159.24252
1 Prom(PROM) ל NOK
kr91.7484
1 Prom(PROM) ל NZD
$15.4428
1 Prom(PROM) ל PAB
B/.9.084
1 Prom(PROM) ל PGK
K38.33448
1 Prom(PROM) ל QAR
ر.ق32.97492
1 Prom(PROM) ל RSD
дин.909.7626

Prom מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Prom, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרProm הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Prom

כמה שווה Prom (PROM) היום?
החי PROMהמחיר ב USD הוא 9.084 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PROM ל USD?
המחיר הנוכחי של PROM ל USD הוא $ 9.084. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Prom?
שווי השוק של PROM הוא $ 165.78M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PROM?
ההיצע במחזור של PROM הוא 18.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PROM?
‏‏PROM השיג מחיר שיא (ATH) של 106.12267147 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PROM?
PROM ‏‏רשם מחירATL של 0.100493014529 USD.
מהו נפח המסחר של PROM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PROM הוא $ 108.58K USD.
האם PROM יעלה השנה?
PROM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PROM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:33:11 (UTC+8)

Prom (PROM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PROM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PROM
PROM
USD
USD

1 PROM = 9.084 USD

מסחרPROM

USDTPROM
$9.083
$9.083$9.083
+1.88%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד