Pocket Network

Pocket Network מְחִיר(POKT)

Pocket Network (POKT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:05:41 (UTC+8)

Pocket Network (POKT) מידע על מחיר (USD)

Pocket Network (POKT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.036111. במהלך 24 השעות האחרונות, POKT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.035261 לבין שיא של $ 0.03725, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POKTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.099854645224399, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008747360397530879.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POKT השתנה ב +1.70% במהלך השעה האחרונה, -1.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pocket Network (POKT) מידע שוק

No.428

$ 81.28M
$ 81.28M$ 81.28M

$ 19.51K
$ 19.51K$ 19.51K

$ 85.83M
$ 85.83M$ 85.83M

2.25B
2.25B 2.25B

2,376,850,981.035881
2,376,850,981.035881 2,376,850,981.035881

NONE

שווי השוק הנוכחי של Pocket Network הוא $ 81.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.51K. ההיצע במחזור של POKT הוא 2.25B, עם היצע כולל של 2376850981.035881. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.83M.

Pocket Network (POKT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pocket Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00069565-1.89%
30 ימים$ -0.012419-25.60%
60 ימים$ +0.000975+2.77%
90 ימים$ +0.023582+188.21%
Pocket Network שינוי מחיר היום

היום,POKT רשם שינוי של $ -0.00069565 (-1.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pocket Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.012419 (-25.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pocket Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,POKT ראה שינוי של $ +0.000975 (+2.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pocket Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.023582 (+188.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pocket Network (POKT)?

בדוק את Pocket Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Pocket Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pocket Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPOKT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pocket Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPocket Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pocket Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pocket Network (POKT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pocket Network (POKT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pocket Network.

בדוק את Pocket Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Pocket Network (POKT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pocket Network (POKT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POKT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pocket Network (POKT)

מחפש איך לקנותPocket Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pocket Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Pocket Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pocket Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPocket Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pocket Network

כמה שווה Pocket Network (POKT) היום?
החי POKTהמחיר ב USD הוא 0.036111 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POKT ל USD?
המחיר הנוכחי של POKT ל USD הוא $ 0.036111. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pocket Network?
שווי השוק של POKT הוא $ 81.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POKT?
ההיצע במחזור של POKT הוא 2.25B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POKT?
‏‏POKT השיג מחיר שיא (ATH) של 3.099854645224399 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POKT?
POKT ‏‏רשם מחירATL של 0.008747360397530879 USD.
מהו נפח המסחר של POKT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POKT הוא $ 19.51K USD.
האם POKT יעלה השנה?
POKT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POKT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:05:41 (UTC+8)

