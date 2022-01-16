POKT

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

שֵׁםPOKT

דירוגNo.457

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.05%

אספקת מחזור2,258,765,642.235908

מקסימום היצע0

אספקה כוללת2,376,850,982.216739

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים3.099854645224399,2022-01-16

המחיר הנמוך ביותר0.008747360397530879,2025-04-17

בלוקצ'יין ציבוריNONE

מבואPocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_source

Loading...