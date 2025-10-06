Palantir מחיר היום

מחיר Palantir (PLTRON) בזמן אמת היום הוא $ 168.29, עם שינוי של 1.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLTRON ל USD הוא $ 168.29 לכל PLTRON.

Palantir כרגע מדורג במקום #2316 לפי שווי שוק של $ 607.90K, עם היצע במחזור של 3.61K PLTRON. ב‑24 השעות האחרונות, PLTRON סחר בין $ 166.81 (נמוך) ל $ 176.48 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 215.93806231164194, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 148.01003259450354.

ביצועים לטווח קצר, PLTRON נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -12.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 92.37K.

Palantir (PLTRON) מידע שוק

דירוג No.2316 שווי שוק $ 607.90K$ 607.90K $ 607.90K נפח (24 שעות) $ 92.37K$ 92.37K $ 92.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 607.90K$ 607.90K $ 607.90K אספקת מחזור 3.61K 3.61K 3.61K אספקה כוללת 3,612.21633833 3,612.21633833 3,612.21633833 בלוקצ'יין ציבורי ETH

