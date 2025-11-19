Palantir (PLTRON) תחזית מחיר (USD)

קבל Palantir תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PLTRON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות PLTRON

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Palantir % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $169.74 $169.74 $169.74 +1.46% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Palantir תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Palantir (PLTRON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Palantir ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 169.74 בשנת 2025. Palantir (PLTRON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Palantir ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 178.227 בשנת 2026. Palantir (PLTRON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PLTRON הוא $ 187.1383 עם 10.25% שיעור צמיחה. Palantir (PLTRON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PLTRON הוא $ 196.4952 עם 15.76% שיעור צמיחה. Palantir (PLTRON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PLTRON הוא $ 206.3200 עם 21.55% שיעור צמיחה. Palantir (PLTRON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PLTRON הוא $ 216.6360 עם 27.63% שיעור צמיחה. Palantir (PLTRON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Palantir עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 352.8772. Palantir (PLTRON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Palantir עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 574.7998. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 169.74 0.00%

2026 $ 178.227 5.00%

2027 $ 187.1383 10.25%

2028 $ 196.4952 15.76%

2029 $ 206.3200 21.55%

2030 $ 216.6360 27.63%

2031 $ 227.4678 34.01%

2032 $ 238.8412 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 250.7832 47.75%

2034 $ 263.3224 55.13%

2035 $ 276.4885 62.89%

2036 $ 290.3130 71.03%

2037 $ 304.8286 79.59%

2038 $ 320.0700 88.56%

2039 $ 336.0735 97.99%

2040 $ 352.8772 107.89% הצג עוד לטווח קצר Palantir תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 169.74 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 169.7632 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 169.9027 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 170.4375 0.41% Palantir (PLTRON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPLTRONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $169.74 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Palantir (PLTRON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPLTRON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $169.7632 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Palantir (PLTRON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPLTRON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $169.9027 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Palantir (PLTRON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPLTRON הוא $170.4375 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Palantir מחיר נוכחי $ 169.74$ 169.74 $ 169.74 שינוי מחיר (24 שעות) +1.46% שווי שוק $ 613.75K$ 613.75K $ 613.75K אספקת מחזור 3.61K 3.61K 3.61K נפח (24 שעות) $ 116.13K$ 116.13K $ 116.13K נפח (24 שעות) -- המחיר PLTRON העדכני הוא $ 169.74. יש לו שינוי של +1.46% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 116.13Kב 24 שעות. בנוסף, PLTRON יש כמות במעגל של 3.61K ושווי שוק כולל של $ 613.75K. צפה PLTRON במחיר חי

איך לקנות Palantir (PLTRON) מנסה לקנות PLTRON? כעת ניתן לרכוש PLTRON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Palantir ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות PLTRON עכשיו

Palantir מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPalantirדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPalantir הוא 169.91USD. היצע במחזור של Palantir(PLTRON) הוא 0.00 PLTRON , מה שמעניק לו שווי שוק של $613.75K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -3.8499 $ 173.56 $ 166.07

7 ימים -0.10% $ -19.5900 $ 192.83 $ 162.76

30 ימים -0.03% $ -6.6200 $ 213.2 $ 162.76 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Palantir הראה תנועת מחירים של $-3.8499 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Palantir נסחר בשיא של $192.83 ושפל של $162.76 . נרשם שינוי במחיר של -0.10% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPLTRON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Palantir חווה -0.03% שינוי, המשקף בערך $-6.6200 לערכו. זה מצביע על כך ש PLTRON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Palantir המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה PLTRON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Palantir (PLTRON) מודול חיזוי מחיר עובד? Palantir מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PLTRONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPalantir לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PLTRON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Palantir. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPLTRON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPLTRON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Palantir.

מדוע PLTRON חיזוי מחירים חשוב?

PLTRON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PLTRON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PLTRON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PLTRON בחודש הבא? על פי Palantir (PLTRON) כלי תחזית המחירים, המחיר PLTRON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PLTRON בשנת 2026? המחיר של 1 Palantir (PLTRON) היום הוא $169.74 . על פי מודול התחזית שלעיל, PLTRON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PLTRON בשנת 2027? Palantir (PLTRON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PLTRON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PLTRON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Palantir (PLTRON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PLTRON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Palantir (PLTRON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PLTRON בשנת 2030? המחיר של 1 Palantir (PLTRON) היום הוא $169.74 . על פי מודול התחזית שלעיל, PLTRON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PLTRON תחזית המחיר בשנת 2040? Palantir (PLTRON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PLTRON עד שנת 2040. הירשם עכשיו