Paladeum סֵמֶל

Paladeum מְחִיר(PLB)

1 PLB ל USDמחיר חי:

Paladeum (PLB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:05:11 (UTC+8)

Paladeum (PLB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
-0.19%

-4.36%

-8.95%

-8.95%

Paladeum (PLB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5938. במהלך 24 השעות האחרונות, PLB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5916 לבין שיא של $ 0.6441, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.6526486093562864, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.35504066971432435.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLB השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -4.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paladeum (PLB) מידע שוק

No.3847

0.00%

PLB

שווי השוק הנוכחי של Paladeum הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 216.96K. ההיצע במחזור של PLB הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 593.80M.

Paladeum (PLB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Paladeumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.027074-4.36%
30 ימים$ -0.0346-5.51%
60 ימים$ -0.1431-19.42%
90 ימים$ -0.3444-36.71%
Paladeum שינוי מחיר היום

היום,PLB רשם שינוי של $ -0.027074 (-4.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Paladeum שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0346 (-5.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Paladeum שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PLB ראה שינוי של $ -0.1431 (-19.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Paladeum שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.3444 (-36.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Paladeum (PLB)?

בדוק את Paladeum עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPaladeum (PLB)

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

Paladeum זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Paladeumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPLB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Paladeumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPaladeum לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Paladeumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paladeum (PLB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paladeum (PLB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paladeum.

בדוק את Paladeum תחזית המחיר עכשיו‏!

Paladeum (PLB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paladeum (PLB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PLB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Paladeum (PLB)

מחפש איך לקנותPaladeum? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Paladeumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PLB למטבעות מקומיים

Paladeum מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Paladeum, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPaladeum הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Paladeum

כמה שווה Paladeum (PLB) היום?
החי PLBהמחיר ב USD הוא 0.5938 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PLB ל USD?
המחיר הנוכחי של PLB ל USD הוא $ 0.5938. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Paladeum?
שווי השוק של PLB הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PLB?
ההיצע במחזור של PLB הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PLB?
‏‏PLB השיג מחיר שיא (ATH) של 2.6526486093562864 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PLB?
PLB ‏‏רשם מחירATL של 0.35504066971432435 USD.
מהו נפח המסחר של PLB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PLB הוא $ 216.96K USD.
האם PLB יעלה השנה?
PLB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PLB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:05:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

