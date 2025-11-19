PlaysOut (PLAY) תחזית מחיר (USD)

קבל PlaysOut תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PLAY יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של PlaysOut % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.02958 $0.02958 $0.02958 +0.92% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה PlaysOut תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) PlaysOut (PLAY) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, PlaysOut ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02958 בשנת 2025. PlaysOut (PLAY) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, PlaysOut ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.031059 בשנת 2026. PlaysOut (PLAY) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PLAY הוא $ 0.032611 עם 10.25% שיעור צמיחה. PlaysOut (PLAY) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PLAY הוא $ 0.034242 עם 15.76% שיעור צמיחה. PlaysOut (PLAY) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PLAY הוא $ 0.035954 עם 21.55% שיעור צמיחה. PlaysOut (PLAY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PLAY הוא $ 0.037752 עם 27.63% שיעור צמיחה. PlaysOut (PLAY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של PlaysOut עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.061494. PlaysOut (PLAY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של PlaysOut עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.100168. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.02958 0.00%

2026 $ 0.031059 5.00%

2027 $ 0.032611 10.25%

2028 $ 0.034242 15.76%

2029 $ 0.035954 21.55%

2030 $ 0.037752 27.63%

2031 $ 0.039640 34.01%

2032 $ 0.041622 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.043703 47.75%

2034 $ 0.045888 55.13%

2035 $ 0.048182 62.89%

2036 $ 0.050591 71.03%

2037 $ 0.053121 79.59%

2038 $ 0.055777 88.56%

2039 $ 0.058566 97.99%

2040 $ 0.061494 107.89% הצג עוד לטווח קצר PlaysOut תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.02958 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.029584 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.029608 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.029701 0.41% PlaysOut (PLAY) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPLAYב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.02958 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. PlaysOut (PLAY) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPLAY , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.029584 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. PlaysOut (PLAY) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPLAY , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.029608 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. PlaysOut (PLAY) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPLAY הוא $0.029701 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית PlaysOut מחיר נוכחי $ 0.02958$ 0.02958 $ 0.02958 שינוי מחיר (24 שעות) +0.92% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 246.81K$ 246.81K $ 246.81K נפח (24 שעות) -- המחיר PLAY העדכני הוא $ 0.02958. יש לו שינוי של +0.92% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 246.81Kב 24 שעות. בנוסף, PLAY יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה PLAY במחיר חי

PlaysOut מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPlaysOutדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPlaysOut הוא 0.02958USD. היצע במחזור של PlaysOut(PLAY) הוא 0.00 PLAY , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- .

PlaysOut מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPlaysOutדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPlaysOut הוא 0.02958USD. היצע במחזור של PlaysOut(PLAY) הוא 0.00 PLAY , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.05% $ 0.001480 $ 0.03038 $ 0.02792

7 ימים 0.14% $ 0.003689 $ 0.03129 $ 0.02395

30 ימים 0.05% $ 0.001500 $ 0.03501 $ 0.01977 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,PlaysOut הראה תנועת מחירים של $0.001480 , המשקפת 0.05% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,PlaysOut נסחר בשיא של $0.03129 ושפל של $0.02395 . נרשם שינוי במחיר של 0.14% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPLAY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,PlaysOut חווה 0.05% שינוי, המשקף בערך $0.001500 לערכו. זה מצביע על כך ש PLAY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של PlaysOut המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה PLAY בהיסטוריית המחירים המלאה

איך PlaysOut (PLAY) מודול חיזוי מחיר עובד? PlaysOut מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PLAYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPlaysOut לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PLAY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של PlaysOut. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPLAY . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPLAY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של PlaysOut.

מדוע PLAY חיזוי מחירים חשוב?

PLAY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PLAY כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PLAY ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PLAY בחודש הבא? על פי PlaysOut (PLAY) כלי תחזית המחירים, המחיר PLAY הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PLAY בשנת 2026? המחיר של 1 PlaysOut (PLAY) היום הוא $0.02958 . על פי מודול התחזית שלעיל, PLAY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PLAY בשנת 2027? PlaysOut (PLAY) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PLAY עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PLAY בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PlaysOut (PLAY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PLAY בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PlaysOut (PLAY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PLAY בשנת 2030? המחיר של 1 PlaysOut (PLAY) היום הוא $0.02958 . על פי מודול התחזית שלעיל, PLAY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PLAY תחזית המחיר בשנת 2040? PlaysOut (PLAY) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PLAY עד שנת 2040.