Play AI מחיר היום

מחיר Play AI (PLAI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.001742, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLAI ל ILS הוא ₪ 0.001742 לכל PLAI.

Play AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PLAI. ב‑24 השעות האחרונות, PLAI סחר בין ₪ 0.001732 (נמוך) ל ₪ 0.001746 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PLAI נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -0.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 64.32K.

Play AI (PLAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 64.32K₪ 64.32K ₪ 64.32K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.74M₪ 1.74M ₪ 1.74M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Play AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 64.32K. ההיצע במחזור של PLAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.74M.