PinLink (PIN)

טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:42:31 (UTC+8)

מידע על מחיר (USD)

PinLink (PIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.6612. במהלך 24 השעות האחרונות, PIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.63 לבין שיא של $ 0.7748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.2970090950920365, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02473960858913392.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIN השתנה ב +3.10% במהלך השעה האחרונה, -6.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PinLink (PIN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של PinLink הוא $ 58.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 284.03K. ההיצע במחזור של PIN הוא 88.21M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.12M.

PinLink (PIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PinLinkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.04423-6.27%
30 ימים$ -0.0727-9.91%
60 ימים$ +0.216+48.51%
90 ימים$ -0.0917-12.18%
PinLink שינוי מחיר היום

היום,PIN רשם שינוי של $ -0.04423 (-6.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PinLink שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0727 (-9.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PinLink שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PIN ראה שינוי של $ +0.216 (+48.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PinLink שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0917 (-12.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PinLink (PIN)?

בדוק את PinLink עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPinLink (PIN)

PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.

PinLink זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PinLinkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PinLinkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPinLink לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PinLinkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PinLink (PIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PinLink (PIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PinLink.

בדוק את PinLink תחזית המחיר עכשיו‏!

PinLink (PIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PinLink (PIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PinLink (PIN)

מחפש איך לקנותPinLink? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PinLinkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PIN למטבעות מקומיים

PinLink מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PinLink, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPinLink הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PinLink

כמה שווה PinLink (PIN) היום?
החי PINהמחיר ב USD הוא 0.6612 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PIN ל USD?
המחיר הנוכחי של PIN ל USD הוא $ 0.6612. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PinLink?
שווי השוק של PIN הוא $ 58.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PIN?
ההיצע במחזור של PIN הוא 88.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIN?
‏‏PIN השיג מחיר שיא (ATH) של 4.2970090950920365 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIN?
PIN ‏‏רשם מחירATL של 0.02473960858913392 USD.
מהו נפח המסחר של PIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIN הוא $ 284.03K USD.
האם PIN יעלה השנה?
PIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:42:31 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

