מה זהPinLink (PIN)

PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.

PinLink זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PinLinkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקPIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PinLinkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPinLink לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PinLinkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PinLink (PIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PinLink (PIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PinLink.

בדוק את PinLink תחזית המחיר עכשיו‏!

PinLink (PIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PinLink (PIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PinLink (PIN)

מחפש איך לקנותPinLink? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PinLinkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PIN למטבעות מקומיים

נסה ממיר

PinLink מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PinLink, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PinLink כמה שווה PinLink (PIN) היום? החי PINהמחיר ב USD הוא 0.6612 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PIN ל USD? $ 0.6612 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PIN ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של PinLink? שווי השוק של PIN הוא $ 58.32M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PIN? ההיצע במחזור של PIN הוא 88.21M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIN? ‏‏PIN השיג מחיר שיא (ATH) של 4.2970090950920365 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIN? PIN ‏‏רשם מחירATL של 0.02473960858913392 USD . מהו נפח המסחר של PIN? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIN הוא $ 284.03K USD . האם PIN יעלה השנה? PIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

PinLink (PIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

