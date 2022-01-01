PinLink (PIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PinLink (PIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PinLink (PIN) מידע PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. אתר רשמי: https://pinlink.ai/ מסמך לבן: https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4 קנה PINעכשיו!

PinLink (PIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PinLink (PIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 51.05M $ 51.05M $ 51.05M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 88.21M $ 88.21M $ 88.21M FDV (שווי מדולל מלא): $ 57.87M $ 57.87M $ 57.87M שיא כל הזמנים: $ 3.002 $ 3.002 $ 3.002 שפל כל הזמנים: $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 מחיר נוכחי: $ 0.5787 $ 0.5787 $ 0.5787 למידע נוסף על PinLink (PIN) מחיר

PinLink (PIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PinLink (PIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PINטוקניומיקה, חקרו אתPINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PIN מעוניין להוסיף את PinLink (PIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PIN ב-MEXC עכשיו!

PinLink (PIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

PIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

