Phoenix Global (PHB) מידע Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. אתר רשמי: https://www.phoenix.global/ מסמך לבן: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D קנה PHBעכשיו!

Phoenix Global (PHB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Phoenix Global (PHB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 34.92M $ 34.92M $ 34.92M ההיצע הכולל: $ 58.26M $ 58.26M $ 58.26M אספקה במחזור: $ 58.26M $ 58.26M $ 58.26M FDV (שווי מדולל מלא): $ 38.36M $ 38.36M $ 38.36M שיא כל הזמנים: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 שפל כל הזמנים: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 מחיר נוכחי: $ 0.5994 $ 0.5994 $ 0.5994 למידע נוסף על Phoenix Global (PHB) מחיר

Phoenix Global (PHB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Phoenix Global (PHB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PHB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PHBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PHBטוקניומיקה, חקרו אתPHBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PHB מעוניין להוסיף את Phoenix Global (PHB) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PHB, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PHB ב-MEXC עכשיו!

Phoenix Global (PHB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PHBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PHB עכשיו את היסטוריית המחירים!

PHB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PHB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PHB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PHBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

