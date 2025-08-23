עוד על PERP

Perpetual Protocol (PERP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:52:40 (UTC+8)

Perpetual Protocol (PERP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2727
$ 0.2727$ 0.2727
24 שעות נמוך
$ 0.3023
$ 0.3023$ 0.3023
גבוה 24 שעות

$ 0.2727
$ 0.2727$ 0.2727

$ 0.3023
$ 0.3023$ 0.3023

$ 24.84327338
$ 24.84327338$ 24.84327338

$ 0.16472737216386243
$ 0.16472737216386243$ 0.16472737216386243

0.00%

-5.22%

+3.72%

+3.72%

Perpetual Protocol (PERP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2758. במהלך 24 השעות האחרונות, PERP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2727 לבין שיא של $ 0.3023, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PERPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.84327338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.16472737216386243.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PERP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Perpetual Protocol (PERP) מידע שוק

No.897

$ 18.20M
$ 18.20M$ 18.20M

$ 360.26K
$ 360.26K$ 360.26K

$ 41.37M
$ 41.37M$ 41.37M

66.00M
66.00M 66.00M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Perpetual Protocol הוא $ 18.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 360.26K. ההיצע במחזור של PERP הוא 66.00M, עם היצע כולל של 150000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.37M.

Perpetual Protocol (PERP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Perpetual Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.015198-5.22%
30 ימים$ -0.0409-12.92%
60 ימים$ +0.0422+18.06%
90 ימים$ +0.0029+1.06%
Perpetual Protocol שינוי מחיר היום

היום,PERP רשם שינוי של $ -0.015198 (-5.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Perpetual Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0409 (-12.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Perpetual Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PERP ראה שינוי של $ +0.0422 (+18.06%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Perpetual Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0029 (+1.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Perpetual Protocol (PERP)?

בדוק את Perpetual Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPerpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Perpetual Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPERP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Perpetual Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPerpetual Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Perpetual Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Perpetual Protocol (PERP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Perpetual Protocol (PERP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Perpetual Protocol.

בדוק את Perpetual Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Perpetual Protocol (PERP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Perpetual Protocol (PERP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PERP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Perpetual Protocol (PERP)

מחפש איך לקנותPerpetual Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Perpetual Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PERP למטבעות מקומיים

Perpetual Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Perpetual Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPerpetual Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Perpetual Protocol

כמה שווה Perpetual Protocol (PERP) היום?
החי PERPהמחיר ב USD הוא 0.2758 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PERP ל USD?
המחיר הנוכחי של PERP ל USD הוא $ 0.2758. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Perpetual Protocol?
שווי השוק של PERP הוא $ 18.20M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PERP?
ההיצע במחזור של PERP הוא 66.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PERP?
‏‏PERP השיג מחיר שיא (ATH) של 24.84327338 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PERP?
PERP ‏‏רשם מחירATL של 0.16472737216386243 USD.
מהו נפח המסחר של PERP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PERP הוא $ 360.26K USD.
האם PERP יעלה השנה?
PERP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PERP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:52:40 (UTC+8)

Perpetual Protocol (PERP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

