מה זהPerpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol (PERP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Perpetual Protocol (PERP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PERP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Perpetual Protocol כמה שווה Perpetual Protocol (PERP) היום? החי PERPהמחיר ב USD הוא 0.2758 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PERP ל USD? $ 0.2758 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PERP ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Perpetual Protocol? שווי השוק של PERP הוא $ 18.20M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PERP? ההיצע במחזור של PERP הוא 66.00M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PERP? ‏‏PERP השיג מחיר שיא (ATH) של 24.84327338 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PERP? PERP ‏‏רשם מחירATL של 0.16472737216386243 USD . מהו נפח המסחר של PERP? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PERP הוא $ 360.26K USD . האם PERP יעלה השנה? PERP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PERP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

