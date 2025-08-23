Perpetual Protocol (PERP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2758. במהלך 24 השעות האחרונות, PERP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2727 לבין שיא של $ 0.3023, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PERPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.84327338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.16472737216386243.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PERP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Perpetual Protocol (PERP) מידע שוק
No.897
$ 18.20M
$ 18.20M$ 18.20M
$ 360.26K
$ 360.26K$ 360.26K
$ 41.37M
$ 41.37M$ 41.37M
66.00M
66.00M 66.00M
150,000,000
150,000,000 150,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של Perpetual Protocol הוא $ 18.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 360.26K. ההיצע במחזור של PERP הוא 66.00M, עם היצע כולל של 150000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.37M.
Perpetual Protocol (PERP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Perpetual Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.015198
-5.22%
30 ימים
$ -0.0409
-12.92%
60 ימים
$ +0.0422
+18.06%
90 ימים
$ +0.0029
+1.06%
Perpetual Protocol שינוי מחיר היום
היום,PERP רשם שינוי של $ -0.015198 (-5.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Perpetual Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0409 (-12.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Perpetual Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PERP ראה שינוי של $ +0.0422 (+18.06%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Perpetual Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0029 (+1.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Perpetual Protocol (PERP)?
Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.
