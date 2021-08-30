PERP

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

שֵׁםPERP

דירוגNo.960

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)6.87%

אספקת מחזור66,002,156.95

מקסימום היצע0

אספקה כוללת150,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים24.84327338,2021-08-30

המחיר הנמוך ביותר0.16472737216386243,2025-04-14

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

