Perpetual Protocol (PERP) מידע Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards. אתר רשמי: https://perp.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn קנה PERPעכשיו!

Perpetual Protocol (PERP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Perpetual Protocol (PERP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.11M $ 18.11M $ 18.11M ההיצע הכולל: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M אספקה במחזור: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 41.16M $ 41.16M $ 41.16M שיא כל הזמנים: $ 25.181 $ 25.181 $ 25.181 שפל כל הזמנים: $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 מחיר נוכחי: $ 0.2744 $ 0.2744 $ 0.2744 למידע נוסף על Perpetual Protocol (PERP) מחיר

Perpetual Protocol (PERP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Perpetual Protocol (PERP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PERP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PERPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PERPטוקניומיקה, חקרו אתPERPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PERP מעוניין להוסיף את Perpetual Protocol (PERP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PERP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PERP ב-MEXC עכשיו!

Perpetual Protocol (PERP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PERPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PERP עכשיו את היסטוריית המחירים!

PERP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PERP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PERP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PERPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

