Pepe Unchained (PEPU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004927. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004879 לבין שיא של $ 0.0005228, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.002805624327262823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000470033368246656.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPU השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Pepe Unchained (PEPU) מידע שוק
No.1252
$ 7.88M
$ 7.88M
$ 55.95K
$ 55.95K
$ 7.88M
$ 7.88M
16.00B
16.00B
16,000,000,000
16,000,000,000
16,000,000,000
16,000,000,000
100.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Pepe Unchained הוא $ 7.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.95K. ההיצע במחזור של PEPU הוא 16.00B, עם היצע כולל של 16000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.88M.
Pepe Unchained (PEPU) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Pepe Unchainedהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000018968
-3.71%
30 ימים
$ -0.0003032
-38.10%
60 ימים
$ -0.0003175
-39.19%
90 ימים
$ -0.0018933
-79.36%
Pepe Unchained שינוי מחיר היום
היום,PEPU רשם שינוי של $ -0.000018968 (-3.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Pepe Unchained שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003032 (-38.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Pepe Unchained שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PEPU ראה שינוי של $ -0.0003175 (-39.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Pepe Unchained שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0018933 (-79.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pepe Unchained (PEPU)?
Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!
Pepe Unchained זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pepe Unchainedההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPEPU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pepe Unchainedאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPepe Unchained לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Pepe Unchainedתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Pepe Unchained (PEPU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepe Unchained (PEPU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepe Unchained.
הבנת הטוקנומיקה של Pepe Unchained (PEPU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEPU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Pepe Unchained (PEPU)
מחפש איך לקנותPepe Unchained? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pepe Unchainedב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
