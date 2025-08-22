עוד על PEPU

Pepe Unchained סֵמֶל

Pepe Unchained מְחִיר(PEPU)

1 PEPU ל USDמחיר חי:

Pepe Unchained (PEPU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:19:12 (UTC+8)

Pepe Unchained (PEPU) מידע על מחיר (USD)

Pepe Unchained (PEPU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004927. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004879 לבין שיא של $ 0.0005228, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.002805624327262823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000470033368246656.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPU השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe Unchained (PEPU) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pepe Unchained הוא $ 7.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.95K. ההיצע במחזור של PEPU הוא 16.00B, עם היצע כולל של 16000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.88M.

Pepe Unchained (PEPU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pepe Unchainedהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000018968-3.71%
30 ימים$ -0.0003032-38.10%
60 ימים$ -0.0003175-39.19%
90 ימים$ -0.0018933-79.36%
Pepe Unchained שינוי מחיר היום

היום,PEPU רשם שינוי של $ -0.000018968 (-3.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pepe Unchained שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003032 (-38.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pepe Unchained שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PEPU ראה שינוי של $ -0.0003175 (-39.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pepe Unchained שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0018933 (-79.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pepe Unchained (PEPU)?

בדוק את Pepe Unchained עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPepe Unchained (PEPU)

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Pepe Unchained זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pepe Unchainedההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPEPU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pepe Unchainedאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPepe Unchained לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pepe Unchainedתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepe Unchained (PEPU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepe Unchained (PEPU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepe Unchained.

בדוק את Pepe Unchained תחזית המחיר עכשיו‏!

Pepe Unchained (PEPU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepe Unchained (PEPU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEPU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pepe Unchained (PEPU)

מחפש איך לקנותPepe Unchained? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pepe Unchainedב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Pepe Unchained מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pepe Unchained, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPepe Unchained הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pepe Unchained

כמה שווה Pepe Unchained (PEPU) היום?
החי PEPUהמחיר ב USD הוא 0.0004927 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEPU ל USD?
המחיר הנוכחי של PEPU ל USD הוא $ 0.0004927. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepe Unchained?
שווי השוק של PEPU הוא $ 7.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEPU?
ההיצע במחזור של PEPU הוא 16.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEPU?
‏‏PEPU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.002805624327262823 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEPU?
PEPU ‏‏רשם מחירATL של 0.000470033368246656 USD.
מהו נפח המסחר של PEPU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEPU הוא $ 55.95K USD.
האם PEPU יעלה השנה?
PEPU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEPU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:19:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

