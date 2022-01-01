Pepe Unchained (PEPU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pepe Unchained (PEPU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pepe Unchained (PEPU) מידע Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun! אתר רשמי: https://pepeunchained.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 קנה PEPUעכשיו!

Pepe Unchained (PEPU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pepe Unchained (PEPU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.70M $ 7.70M $ 7.70M ההיצע הכולל: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B אספקה במחזור: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.70M $ 7.70M $ 7.70M שיא כל הזמנים: $ 0.02535 $ 0.02535 $ 0.02535 שפל כל הזמנים: $ 0.000447923181431552 $ 0.000447923181431552 $ 0.000447923181431552 מחיר נוכחי: $ 0.0004812 $ 0.0004812 $ 0.0004812 למידע נוסף על Pepe Unchained (PEPU) מחיר

Pepe Unchained (PEPU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pepe Unchained (PEPU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PEPU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PEPUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PEPUטוקניומיקה, חקרו אתPEPUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

