Across Protocol (ACX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Across Protocol (ACX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Across Protocol (ACX) מידע Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. אתר רשמי: https://across.to/ מסמך לבן: https://docs.across.to/v2/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f קנה ACXעכשיו!

Across Protocol (ACX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Across Protocol (ACX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 98.42M $ 98.42M $ 98.42M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 608.41M $ 608.41M $ 608.41M FDV (שווי מדולל מלא): $ 161.77M $ 161.77M $ 161.77M שיא כל הזמנים: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 שפל כל הזמנים: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 מחיר נוכחי: $ 0.16177 $ 0.16177 $ 0.16177 למידע נוסף על Across Protocol (ACX) מחיר

Across Protocol (ACX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Across Protocol (ACX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ACX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ACXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ACXטוקניומיקה, חקרו אתACXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ACX מעוניין להוסיף את Across Protocol (ACX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ACX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ACX ב-MEXC עכשיו!

Across Protocol (ACX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ACXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ACX עכשיו את היסטוריית המחירים!

ACX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ACX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ACX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ACXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!